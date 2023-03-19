萬金石馬拉松另類宣傳舞台 他喊信賴台灣 他說完賽求婚

2023新北市萬金石馬拉松今早在北海岸鳴槍起跑，共有1萬1000人參與。有參賽者路跑過程中創造「附加價值」，民進黨新北市議員張錦豪在背心印「信賴台灣」，表達對副總統賴清德參選總統的支持；也有人出發時在鏡頭前秀出「完賽求婚」布條，為自己加油打氣。

今年金萬石馬拉公分成全馬和10公里挑戰馬，共計1萬1000人參與。全馬6點30分出發，挑戰馬6點50分出發。

擔任民進黨主席的賴清德15日登記參加民進黨2024總統黨內初選，張錦豪就表示大力支持的立場，繼出席聯合記者會、設置看板力挺之外，今年參加萬金石馬拉松跑全馬，也在背心印「信賴台灣」為賴「拉票」，在地也有支持者到場聲援。

張錦豪說，萬金石地區是賴清德的家鄉，之前就聽賴他說過祖輩在金山地區發展，父執輩到萬里擔任礦工。賴清德出身礦工家庭，與台灣多數民眾一樣，在辛苦的家庭長大。

張錦豪推崇賴清德接任黨主席從政以來，始終與民眾站在一起，對於對的事堅持到底，希望能喚回民眾對民進黨的信心。

他特地在背心印上「信賴台灣」4個字，路跑過程中要讓更多人看到，加上鄉親在賽道旁聲援，希望透過國際賽事凝聚更多民眾的力量，一起支持賴清參加2024總統選舉，更希望他能順利當選。