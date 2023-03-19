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淡水捷運站天天暴滿 北市捷運局：目前運能尚有餘裕

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
捷運淡水站是北捷進出站旅客6名，發車間距卻是其它站的2倍，新北市議員鄭宇恩要求雙北市府溝通，增加淡水站捷運班次。台北市捷運局回應，目前運能尚有餘裕，未來將視運量調整規畫。圖／新北市議員鄭宇恩提供
捷運淡水站是北捷進出站旅客6名，發車間距卻是其它站的2倍，新北市議員鄭宇恩要求雙北市府溝通，增加淡水站捷運班次。台北市捷運局回應，目前運能尚有餘裕，未來將視運量調整規畫。圖／新北市議員鄭宇恩提供

新北市積極推動淡北道路一案，不過淡北道路施工後，可預期台二線將出現交通黑暗期，大眾運輸更為重要。不過捷運淡水站是北捷進出站旅客6名，發車間距卻是其它站的2倍，新北市議員鄭宇恩要求雙北市府溝通，增加淡水站捷運班次。台北市捷運局回應，目前運能尚有餘裕，未來將視運量調整規畫。

以2月份進站人次來看，北捷第1至10名分別是台北車站、市政府站、西門站、中山站、忠孝復興站、BL板橋站、淡水站、南京復興、新埔及台北101/世貿站。

鄭宇恩表示，台北車站做為轉運中心不說，但板南線的市政府站、西門站、BL板橋站、新埔站、忠孝復興站及松山新店線的南京復興站均為3分鐘，而淡水信義線的中山站及台北101離峰班距也是3分鐘，唯獨只有淡水站尖峰時間班距長達6分鐘。

民眾林先生指出，淡水離台北市區相當遠，大家都想等坐位，若是要排到可以坐的地方，需要等2至3班車才等得到，未來淡北道路開工後，搭乘捷運的人流肯定更多，希望捷運公司可以加開班次，增加民眾搭乘大眾運輸交通工具意願、解決等車之苦。

鄭宇恩說，淡水信義線分成「淡水象山」和「大安北投」區間車，尖峰時刻時時，2段路線皆是6分鐘才發一班車。若現在「大安北投」段的捷運改成行駛到北投後再延駛至淡水並反程，即可讓淡水線班距縮短為3分鐘一班，使淡水通勤問題獲得紓解。

鄭宇恩強調，過去已經多次向北捷反映希望加開班次，但北捷卻只在淡水站投建設店鋪、市集等投資，通勤乘客的需求遭到漠視。盼新北市長侯友宜能藉淡北道路黑暗期的需求，與同是同屬國民黨的台北市長蔣萬安溝通，增加淡水站捷運班次，給予新北市民平等的對待。

台北市捷運局僅表示，目前運能尚有餘裕，未來將視運量調整規畫。新北市交通局則回應，提高公共運輸使用是雙北既定交通政策方向，淡水目前發車每車搭乘人數尚未飽和，但會請北捷公司審慎評估，依據載運量、列車數量、列車調度影響時間及下游轉乘車站服務水準等討論，回歸交通政策技術分析。

淡水信義線 捷運 北捷 北投

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