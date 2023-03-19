農地違章工廠明到期 新北還有百家沒送恐斷水電

低汙染農地違章工廠提送改善計畫明日到期。截至3月17日，新北市經發局已受理3197件未登記工廠改善計畫，仍有100件未提送。經發局說，3月20日後將先對影響公安、高汙染未登記工廠列優先查處對象，如屢未配合改善或停工，將停水停電。

中央2020年再度修正「工廠管理輔導法」，規定低汙染未登記工廠2年內申請納管、3年內要提出工廠改善計畫，全台有2.9萬工廠3月20日前提交改善計畫，才可以取得特定工廠登記合法化，新北市現已受理3197件，尚有100件未提送。

新北經發局說，違章工廠有三項管理措施，一是限期未登記工廠完成登記、高汙染或有公安疑慮工廠加強查報以及杜絕未登記工廠在原址復業。經發局將在20日後，先針對影響公安、高汙染等未登記工廠，列優先查處對象並主動稽查，如屢未配合改善或停工，將停水停電。

此外，經發局列管並公告未登記工廠址，如該址所有權人仍出租做為未登記工廠使用，違建部份將逕行拆除。