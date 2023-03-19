與日本IU大學簽MOU 新北技職生可望去日本大學先修

新北市教育局長張明文率樟樹國際實中、淡水商工師生赴日交流，並與日本IU情報經營大學簽訂MOU。雙方會分享學術資訊、材料和出版物。新北教育局說，目前正在商談讓新北學生有機會每年去IU大學上課，並至少提供一位獎學金名額去IU大學就讀。

日本交流團為期六天五夜，樟樹國際實中、淡水商工33位學生及老師先到日本電子專門學校學設計，課程涵蓋人工智慧、電腦繪畫、遊戲設計及動畫，再到2020年創辦的日本IU情報經營大學，參與創意經營課程，模擬商業經營的情境，比如設計改良冰淇淋口味課程，引導學生對多媒體產業、解決商業經營有更深的認知。

張明文也與IU大學校長中村伊知哉簽訂MOU，技職教育科長江彥廷說，IU大學是2020年新設的學校，這次特別找最新的大學簽訂合作，除看重該校ICT、經營、創新外，專門職業技術教育也非常適合技職生，正在商談讓新北學生每年去IU大學入班學習技術課程，至少提供一位獎學金名額去IU大學就讀。