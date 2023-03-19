快訊

久旱不雨 日月潭蓄水跌破6成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與日本IU大學簽MOU 新北技職生可望去日本大學先修

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
日本電子專門學校課程涵蓋人工智慧、電腦繪畫、遊戲設計及動畫。圖／新北教育局提供
日本電子專門學校課程涵蓋人工智慧、電腦繪畫、遊戲設計及動畫。圖／新北教育局提供

新北市教育局長張明文率樟樹國際實中、淡水商工師生赴日交流，並與日本IU情報經營大學簽訂MOU。雙方會分享學術資訊、材料和出版物。新北教育局說，目前正在商談讓新北學生有機會每年去IU大學上課，並至少提供一位獎學金名額去IU大學就讀。

日本交流團為期六天五夜，樟樹國際實中、淡水商工33位學生及老師先到日本電子專門學校學設計，課程涵蓋人工智慧、電腦繪畫、遊戲設計及動畫，再到2020年創辦的日本IU情報經營大學，參與創意經營課程，模擬商業經營的情境，比如設計改良冰淇淋口味課程，引導學生對多媒體產業、解決商業經營有更深的認知。

張明文也與IU大學校長中村伊知哉簽訂MOU，技職教育科長江彥廷說，IU大學是2020年新設的學校，這次特別找最新的大學簽訂合作，除看重該校ICT、經營、創新外，專門職業技術教育也非常適合技職生，正在商談讓新北學生每年去IU大學入班學習技術課程，至少提供一位獎學金名額去IU大學就讀。

樟樹國際實中學生陳誼臻表示，日本電子專門學校善用完善設備，規畫多元課程多媒體課程，激起自己對產業的期待，希望未來職涯能實現設計夢想。樟樹國際實中學生蔡爵安、淡水商工林雋佑也在結業式上，以流暢的日語，分享學習心得及新知。

日本IU情報經營大學開創意經營課程，模擬商業經營的情境。圖／新北教育局提供
日本IU情報經營大學開創意經營課程，模擬商業經營的情境。圖／新北教育局提供
新北市教育局長張明文與IU大學校長中村伊知哉簽訂MOU。圖／新北教育局提供
新北市教育局長張明文與IU大學校長中村伊知哉簽訂MOU。圖／新北教育局提供

延伸閱讀

美國學生來台Home Stay 台學生：要帶她們去上補習班

培育技職跨國人才 樟樹實中、越南IGC教育集團簽MOU

阿美族文化創客造舟 AI水獵機器人蒐集海廢

新北教育成果公開 首屆108課綱畢業生傳授秘訣

相關新聞

北捷1、2月糾紛 近半低頭族碰撞

台北市捷運警察隊統計，今年1月至2月，北捷內因細故釀糾紛案件有61件，其中碰撞糾紛有29件，占47.5%，其次是妨礙通行...

成功市場改建 原包商今復工

北市成功市場改建工程包商去年以賠錢為由解約，工期延宕近8個月，市府今年開爭議調解委員會後，包商申請復工，今天將開工，據悉...

北市標線型人行道變障礙賽？

台北市因電桿、電箱等設施導致淨寬不足的人行道共有157條，以內湖31條最多，有人行道短短幾百公尺居然有7根電線桿、1根路...

捷運淡水站爆滿 地方催增班次

新北市大力推動興建淡北道路，施工後可預期台二線將出現交通黑暗期，大眾運輸更重要。不過捷運淡水站進出乘客數是北捷第7名，發...

農地工廠大限到 新北百家仍未提送

低汙染農地違章工廠提送改善計畫今天到期，截至3月17日，新北市經發局已受理3197件未登記工廠改善計畫，仍有100間業者...

新北都更2箭 建商蓋停車場換容獎

新北停車問題多，新建立體停車場不易，近年搭都更便車，讓社區開放停車場換取容積獎勵。交通局表示，近年要求建商在停車場改做獨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦