春祭清明追思祭典 五城、四十份公墓將交管並供接駁車

清明假期即將來臨，不少民眾也為祭祖做準備，新北市新店區的五城、四十份示範公墓將辦理春祭清明追思祭典，不少民眾也會在近期前往掃墓。新店區公所表示，祭典及掃墓期間都將交通管制，建議民眾避開人潮，或在祭典日搭乘接駁車前往。

新店區公所說明，將於26日辦理五城、四十份示範公墓112年度「春祭清明追思祭典」，屆時竹林路及雙峰路，從上午6點至下午3點將封路管制；民眾從上午6點30分至下午3點，可於新店北新藝術廣場搭乘接駁車前往。

新店區公所指出，一般掃墓期間，為避免車潮回堵及會車發生事故，竹林路沿路將「單向管制」，時間包含3月18、19、25日及4月1、2、3、4、5日，上午6點至下午15點，民眾開車將從竹林路進、雙峰路出；呼籲民眾避開假日、清明連假人潮擁擠時段。

新店區公所表示，除26日北新藝術廣場往四十份公墓接駁車外，前往五城花園納骨塔民眾，因4月5日園區內不開放停車，可在永和國父紀念館搭乘接駁車，服務時間為當天上午8點30分至下午2點。

新店區公所補充，3月18日至4月5日五城、四十份示範公墓封金爐，祭拜之金銀紙統一集中，由新北環保局運送至淨爐之焚化爐焚燒；清明服務期間除晉塔外，暫停提供開櫃服務。