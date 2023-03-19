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春祭清明追思祭典 五城、四十份公墓將交管並供接駁車

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新店四十份多元化示範公墓。圖／新北市殯葬管理處提供
新店四十份多元化示範公墓。圖／新北市殯葬管理處提供

清明假期即將來臨，不少民眾也為祭祖做準備，新北市新店區的五城、四十份示範公墓將辦理春祭清明追思祭典，不少民眾也會在近期前往掃墓。新店區公所表示，祭典及掃墓期間都將交通管制，建議民眾避開人潮，或在祭典日搭乘接駁車前往。

新店區公所說明，將於26日辦理五城、四十份示範公墓112年度「春祭清明追思祭典」，屆時竹林路及雙峰路，從上午6點至下午3點將封路管制；民眾從上午6點30分至下午3點，可於新店北新藝術廣場搭乘接駁車前往。

新店區公所指出，一般掃墓期間，為避免車潮回堵及會車發生事故，竹林路沿路將「單向管制」，時間包含3月18、19、25日及4月1、2、3、4、5日，上午6點至下午15點，民眾開車將從竹林路進、雙峰路出；呼籲民眾避開假日、清明連假人潮擁擠時段。

新店區公所表示，除26日北新藝術廣場往四十份公墓接駁車外，前往五城花園納骨塔民眾，因4月5日園區內不開放停車，可在永和國父紀念館搭乘接駁車，服務時間為當天上午8點30分至下午2點。

新店區公所補充，3月18日至4月5日五城、四十份示範公墓封金爐，祭拜之金銀紙統一集中，由新北環保局運送至淨爐之焚化爐焚燒；清明服務期間除晉塔外，暫停提供開櫃服務。

另也鼓勵在家線上祭拜，民眾可透過本市建置之電子追思系統（https://worship-online.ntpc.gov.tw/），免出門即可線上祭拜。

新店將於26日辦理五城、四十份示範公墓112年度「春祭清明追思祭典」，屆時將交通管制。圖／新店區公所提供
新店將於26日辦理五城、四十份示範公墓112年度「春祭清明追思祭典」，屆時將交通管制。圖／新店區公所提供
四十份示範公墓掃墓期間將有交通管制。圖／新店區公所提供
四十份示範公墓掃墓期間將有交通管制。圖／新店區公所提供
五城花園納骨塔在掃墓期間預估車位會很少，4月5日則不開放停車。圖／新店區公所提供
五城花園納骨塔在掃墓期間預估車位會很少，4月5日則不開放停車。圖／新店區公所提供
四十份示範公墓掃墓期間將有交通管制。圖／新店區公所提供
四十份示範公墓掃墓期間將有交通管制。圖／新店區公所提供

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