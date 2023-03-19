北市標線型人行道變障礙賽？ 李明賢：行人地獄真實版

為擺脫「行人地獄」封號，台北市交通局分階段實施機車退出人行道，並優先檢討學校周邊標線人行道不連貫，不過有民眾陳情，台北市南京東路6段巷弄內一處標線型人行道，短短幾百公尺居然有七根電線桿、一根路標桿、一座電箱，走人行道根本是「障礙賽」，遭質疑很瞎。交通局回應，這處標線人行道主要有通行需求是在前段，基於一貫性才整條巷弄畫設，後續會辦會勘，檢討電桿、路標桿、電箱下地或遷移可能性。

另外，議員調閱資料發現，台北市列管因設施（電桿、電箱）導致淨寬不足的人行道共有157條，以內湖31條最多。交通局表示，北市府未來也會全面檢討，位於標線型人行道上的電桿、電箱，是否可能遷移或地下化。

台北市議員李明賢說，台北市位於南京東路6段368巷的標線型人行道，短短幾百公尺居然有七根電線桿、一根路標桿、一座電箱，標線型人行道遇到店家前還有多個「斷點」：李明賢批評這實在是很瞎的設計，到底路人該怎麼行走呢？還是走兩步就撞到電桿？

議員批評，一張照片就可以看出台北市道路設計、甚至標線型人行道畫設，對行人非常不友善，甚至毫無保障，實在是非常誇張又畸形的設計，根本就是行人地獄的真實版。甚至調出台北市類似南京東路6段368巷的誇張設計還有多少？結果內湖區有31條最多，文山、萬華也有23條居次。

根據北市府的資料顯示，目前北市列管因設施（電桿、電箱）導致淨寬不足的人行道共有157條，其中內湖31條，文山、萬華23條居次，中山區有19條；若以數量來計算，內湖區的人行道對用路人最不友善，都需要市府努力調整或遷移設施障礙，還給用路人友善的行走空間。

北市交通局交工處設施科長江長恩表示，這一條標線型人行道的通行需求，主要以南京東路6段368巷口至18號之間，不過當初基於標線型人行道的一貫性，才一路畫設下去，後續會檢討標線型人行道上的相關設施物，是否有遷移或地下化的可能性。