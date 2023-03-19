新北市職業總工會辦捐血「送蛋」 民眾排隊4小時

新北市職業總工會日前發起「新北工會行善團」，號召網路購物服務、餐飲、冰類製造、直銷人員等職業工會，合辦「捐血 從我做起」活動，鼓勵大眾捐出熱血，行善團同時準備了白米和「雞蛋」送給捐血者。有人特地從台北市過來參加活動，還等了4小時才輪。

當天共有178人參與，共計捐血262袋，原先活動時間預計到5點，3點半東西都送完了，提早圓滿落幕，參與者也都充分感受到行善的快樂。

板橋捐血站當天上午還沒開門，便有大批民眾擠在二樓捐血大廳等候，甚至從樓梯排隊一路延伸至一樓入口，人氣超旺。現在全台蛋荒嚴重，工會因此配合發送雞蛋給捐血民眾，民眾做愛心同時也能帶好吃的蛋回家。

職業總工會理事長游麗玉說，「一早看到有這麼多人捐血，我真的很高興，工會都會開會提案定期舉辦捐血活動，希望能幫助更多有需要的人。」游還預告「每3個月辦一次，下一次舉辦時間是6月18日，請大家多多支持，工會帶頭做善事，讓新北變得更好」

勞工局長陳瑞嘉表示，工會行善團從2012年成立至今，共計155家工會參與行善活動，總計發起1134場次，工會總出動義工7260人，行善活動總受益人數8萬3929人次，捐助物資總值達3000萬以上。感謝工會響應行善團幫助弱勢，照亮新北每個陰暗的角落，讓城市更溫暖美好。