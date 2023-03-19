美國學生來台Home Stay 台學生：要帶她們去上補習班

美國矽谷國際學校60位師生將於4月至台灣「Home Stay」，與新北市立桃子腳國中小師生共學交流，並體驗台灣生活、文化。桃子腳國小也於18日針對接待家庭的Home爸、Home媽們辦理培訓課程，共有65組家庭參加，已有學生迫不及待要待美國學生體驗「補習班生活」。

教育局表示，接待家庭是一個契機、機會與種子，讓孩子可以走出去，世界可走進來。透過實際的交流互動，能提升孩子的語言能力，並藉由接待國際學生，結交異國好友，學會理解異國文化的差異及尊重不同生活態度，擴展國際視野。

桃子腳國中小校長郭昱晨表示，學校參加台美姊妹校互惠計畫，疫情期間只能在線上交流的學伴終於能真實見面，孩子們都非常興奮。也特別感恩家長們迴響熱烈，迅速額滿，總共有65組家庭參與培訓。

家長會長黃瓊慧提到，這次參加培訓的家庭多數沒有接待經驗，但願意學習做一個稱職的Home爸Home媽，透過培訓了解如何用他們熟悉的語言來溝通，讓彼此之間能夠更快速建立關係，連孩子們都迫不及待迎接美國小客人。

首次擔任Home爸的沈嘉榮家長分享，美國家庭重視培養孩子的獨立自主與多元選擇性，課後想參加什麼活動也很自由，生活習慣與台灣學生確實有很大的不同，孩子也非常期待與國際學生相處，學習安排共同的課餘休閒活動，感覺家裡像是多一個兄弟姊妹。

八年級郭芊妘同學非常羨慕沒有補習班的美國校園生活，下課後有著多采多姿的社團活動，她決定相約美國學伴一同體驗補習班文化，讓學伴感受台灣學生忙碌且充實的課後生活。

教育局長張明文表示，新北市致力推動國際交流，持續鼓勵學校虛實整合，透過外籍生入班學習、學伴交流、國際志工入校服務、文化體驗等，提供學生探索多元文化的機會，增進學生全球理解與國際接軌的素養，同時也與大專院校華語中心合作，協助招募寄宿及接待家庭，相關資訊已置於新北市國際教育資訊網「最新消息」區，期望願意敞開家門、接待國際學生的新北家庭，踴躍報名參加。