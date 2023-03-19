金曲歌手連唱2天 新北春紛節周末嗨翻新北大都會公園

新北河濱公園迎接春分到來的首場大型活動「2023新北春紛節」，這兩天在新北大都會公園登場，昨開幕首日就吸引數萬民眾參加，「金獎之夜」更是讓民眾嗨翻；今進入活動第二天，重頭戲「國際之夜」將邀請多位國內外藝人將輪番表演，已經讓不少民眾相當期待。

活動開幕式上，新北市副市長朱惕之來到現場「開舞」，與Swing Dance舞者及現場民眾隨音樂一起扭腰擺臀，為活動揭開序幕，現場人山人海、熱鬧非凡。朱表示，春分是二十四節氣中最令人感到舒爽的一天，因此市府特別選在一年四季之首舉辦新北春紛節，在春暖花開的時節邀請民眾參與盛宴。

新北高灘處表示，為期兩天的春紛節動靜皆宜，舞台以花朵為主題，也成為當天整個活動會場及新北大都會公園的「地標」，周邊還有裝置藝術，讓民眾拍照打卡，拍網美照；一旁還有全台最大春日市集，吃的、玩的、用的都有，滿足大家的味蕾，也讓大家逛好逛滿。

首日的「金獎之夜」眾星雲集，羅妍婷四重奏、許郁瑛四重奏及玩弦四度等音樂人精彩表演，更由金曲神秘新人 ?te壞特壓軸演出，現場民眾直呼「超過癮，明天一定還要來！」。

今日還有「國際之夜」，多位國內外藝人將輪番表演，來自阿根廷的MUSA明馬丁、法國的NoMads Factory、美國的Jim J Geddes及台灣的謝明諺，由金曲唱作小天后孫盛希壓軸演出，又甜又酷的表演絕對風靡現場。