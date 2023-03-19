粉嫩櫻花已開8成 土城希望之河沿岸成打卡熱點
新北市櫻花種植多、花期長，其中土城區希望之河旁的粉白色昭和櫻、吉野櫻已接續綻放，現已花開約8成，預計花期可到4月。新北市景觀處指出，希望之河沿岸約1.6公里綠帶，除有60多株櫻花，還有炮杖花、桂花、杜鵑、九重葛等，讓民眾在都市中就能追櫻花美景。
新北市景觀處長林俊德說，新北市櫻花種類多、花期長、分布廣，民眾可欣賞粉嫩櫻花或夜櫻。而土城區希望之河從捷運海山站3號出口走5分鐘即可抵達，是少數可坐捷運便可到達的賞櫻景點。
新北市景觀處說，希望之河沿岸綠帶總長約1.6公里，有60多株櫻花，炮杖花、桂花、杜鵑、九重葛等開花植物，成為網紅打卡熱點；夜晚也能近距離在夜間欣賞「溪澗夜櫻」，現已開約8成，花期預計到4月。新北市各地的櫻花花況，可至「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」花況網站(http://cpqweb.com/ntpciflower/)，或在FB「賞花快報」粉絲團(https://www.facebook.com/ntpcflowernews)掌握各地區花況。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言