粉嫩櫻花已開8成 土城希望之河沿岸成打卡熱點

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市土城區希望之河旁的粉白色昭和櫻、吉野櫻已接續綻放。圖／新北景觀處提供
新北市土城區希望之河旁的粉白色昭和櫻、吉野櫻已接續綻放。圖／新北景觀處提供

新北市櫻花種植多、花期長，其中土城區希望之河旁的粉白色昭和櫻、吉野櫻已接續綻放，現已花開約8成，預計花期可到4月。新北市景觀處指出，希望之河沿岸約1.6公里綠帶，除有60多株櫻花，還有炮杖花、桂花、杜鵑、九重葛等，讓民眾在都市中就能追櫻花美景。

新北市景觀處長林俊德說，新北市櫻花種類多、花期長、分布廣，民眾可欣賞粉嫩櫻花或夜櫻。而土城區希望之河從捷運海山站3號出口走5分鐘即可抵達，是少數可坐捷運便可到達的賞櫻景點。

新北市景觀處說，希望之河沿岸綠帶總長約1.6公里，有60多株櫻花，炮杖花、桂花、杜鵑、九重葛等開花植物，成為網紅打卡熱點；夜晚也能近距離在夜間欣賞「溪澗夜櫻」，現已開約8成，花期預計到4月。新北市各地的櫻花花況，可至「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」花況網站(http://cpqweb.com/ntpciflower/)，或在FB「賞花快報」粉絲團(https://www.facebook.com/ntpcflowernews)掌握各地區花況。

新北市土城區希望之河旁的粉白色昭和櫻、吉野櫻已接續綻放。圖／新北景觀處提供
新北市土城區希望之河旁的粉白色昭和櫻、吉野櫻已接續綻放。圖／新北景觀處提供

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