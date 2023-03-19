粉嫩櫻花已開8成 土城希望之河沿岸成打卡熱點

新北市櫻花種植多、花期長，其中土城區希望之河旁的粉白色昭和櫻、吉野櫻已接續綻放，現已花開約8成，預計花期可到4月。新北市景觀處指出，希望之河沿岸約1.6公里綠帶，除有60多株櫻花，還有炮杖花、桂花、杜鵑、九重葛等，讓民眾在都市中就能追櫻花美景。

新北市景觀處長林俊德說，新北市櫻花種類多、花期長、分布廣，民眾可欣賞粉嫩櫻花或夜櫻。而土城區希望之河從捷運海山站3號出口走5分鐘即可抵達，是少數可坐捷運便可到達的賞櫻景點。