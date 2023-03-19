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疫後大舉徵才 北市就服處本周邀21企業釋出833工作機會

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市勞動局就業服務處明天起至3月23日，邀請21家知名企業辦理聯合徵才，提供833個工作機會，平均起薪33K。圖／北市勞動局提供
台北市勞動局就業服務處明天起至3月23日，邀請21家知名企業辦理聯合徵才，提供833個工作機會，平均起薪33K。圖／北市勞動局提供

疫後產業陸續復甦，台北市勞動局就業服務處明天起至3月23日，邀請21家知名企業辦理聯合徵才，提供833個工作機會，平均起薪33K，歡迎社會新鮮人、求職、轉職、銀髮族、二度就業者，可到各就業服務站參加徵才媒合。

北市勞動局長高寶華表示，本周徵才廠商有義美、三商家購(美廉社)、全家便利商店、四海遊龍、統一速達、新光三越百貨-台北信義分公、大潤發-南湖分公司、里仁、時代國際飯店(台北W飯店)、台北市私立餘慶居家長照機構、錢櫃企業-忠孝分公司、豆府集團等，共計21家企業。

高指出，餐飲搶攻疫後商機，新品牌及大量展店經營模式運作之下，力需求更加顯著，業者紛紛灑重金求才，高薪40K以上的包括有豆府、台灣薩莉亞餐飲、樂雅樂食品的儲備職、品銘(燒肉神保町)餐飲服務職及廚務職。

除餐飲服務業外，本周也邀請其他企業參加徵才，包括北都數位有線電視釋出維修工程師、專案人員等獎金上看80K；陳立教育釋出企畫組長，新光三越營業儲備幹部、企劃課員；全家便利商店釋出儲備幹部等。

就服處表示，這次的徵才時間與地點分別為，3月20日在景美站舉辦，21日在南港東明、北投、內湖及西門就服站舉辦，22日在西門就服站舉辦，23日在艋舺、信義、西門及南港東明青銀就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時。

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