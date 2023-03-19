北捷1、2月糾紛案61件 近半是低頭滑手機碰撞

根據台北市捷運警察隊統計，今年1、2月旅客糾紛案有61件。捷警隊表示，日前有旅客在捷運西門站邊走路邊滑手機，未注意前方有人，不慎發生碰撞，2人大吵一架；捷警隊呼籲，搭乘捷運應隨時注意周遭之人事物，走路時勿當低頭族。

手機成了現代人必備物品，捷運站內幾乎人手一機，無論是月台層、列車上或是行進間，多數人都在當低頭族。北市捷警隊表示，北捷旅運量大、人潮眾多，旅客頻繁於各線及車廂內快速移動，在站內邊走路邊滑手機或走路不專心，很容易與其他旅客發生碰撞糾紛，釀成衝突。

捷警隊指出，日前北捷發生2件走路不專心看路而引發糾紛之案件。今年2月3日捷運西門站有名女性旅客，邊走路邊滑手機，未注意前方男性旅客，不慎碰觸對方手臂，因而引發言語糾紛。

另外，2月7日新埔站有名男性旅客，於大廳層和迎面而來女性旅客發生碰撞，釐清原因後，為2方皆未注意前方狀況，男子因不滿女子為何硬要從其身旁擠過而上前理論，因而引發口角及肢體拉扯糾紛，隨後報請站務人員及捷運警察到場處理。

捷警隊分析，光今年1月至2月，北捷內因細故釀糾紛案件有61件，其中碰撞糾紛有29件，占47.5%，其次是妨礙通行有7件，占11.5%。

捷運警察隊呼籲，搭乘捷運應隨時注意周遭之人事物，走路時勿當低頭族，保障自己與他人安全，搭乘捷運時心平氣和，保持冷靜及多加禮讓，如遇糾紛時應尋求站務人員、保全或撥打110，捷運警察將立即趕赴現場處理。