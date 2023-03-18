環狀線北環段Y21至23站流標5次今動工 往返雙北市區縮短20分鐘

環狀線北環段CF680B區段流標5次，第6次終於招標出去，今天舉行開工動土典禮，此次開工路線橫跨三重蘆洲地區，全長3.2公里，共有3座地下車站，完工後可與蘆洲線徐匯中學站及規劃中的五泰板輕軌F01站銜接轉乘，工程完工後，未來民眾不論是要往台北內湖或是板橋都可縮短至少20分鐘車程。

本次開工的北環線蘆洲三重段CF680B區段標，橫跨蘆洲及三重地區，自蘆洲區中山一路下方，以地下潛盾隧道方式興建，於蘆洲集賢路、中山一路口Y21站與中和新蘆線的徐匯中學站交會，續沿集賢路北行於集賢環保公園旁Y22站、五華國小前Y23站為止。

台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜今天同台出席動土典禮，侯友宜表示，雖受疫情及缺工缺料影響導致流標，工程預算從102億調整至173億元，另五股到蘆洲段流標5次還沒招標完成，興建捷運雖然艱鉅，他跟蔣萬安有決心用最快的速度做好。

蔣萬安表示，本區段標是南北環段繼CF680C北機廠標案後第二個開工的土建工程；緊接著南環段CF670A標木柵動物園到政大也已決標，即將在6月開工，其他的5個區段標希望能突破困境儘早完成發包，讓環狀線第二階段工程全面展開，早日達成建構台北捷運環型路網的目標。

蔣萬安也說，今天動土的區段標位於雙北重要交通要道，施工單位務必要做好地面交通疏導，避免工區路段造成車流壅塞，他深知捷運工程的施作相當艱辛，懇請沿線的民眾對施工期間所造成的不便和影響，給予諒解與包容。