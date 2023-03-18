全國最大場就業博覽會登場 蔣萬安：今年還納入實習

台北市府今在圓山花博爭豔館舉行「青年實習啟航就業博覽會」，是全國最大場且唯一結合在學生實習及就業機會的博覽會。台北市長蔣萬安下午到場替求職者應援打氣，他致詞時指出，除了媒合就業，這次還有納入實習，以及媒合待役青年，降低年輕人失業率。

蔣萬安說，目前整體台灣失業率3.62%，是近幾年的新低，看起來狀況不錯，但18至24歲年輕人失業率達11.97%，是整體失業率3倍多，市府非常重視非常關心，希望透過博覽會讓更多年輕朋友，不要擔心畢業即失業。

蔣萬安指出，不只媒合就業，今年還有納入實習，除了對企業可滿足需求，讓年輕學子在職場透過實際操作經驗，了解工作方向，願意持續朝這方向努力，對兩邊都是很好的機會。

另外，蔣萬安表示，中央政府要推動役期延長一年，今年特別與兵役局合作，待役服役前能有工作機會，特別提供媒合待役青年，體驗職場環境。

勞動局表示，本次共計240家企業、超過1萬個工作機會，吸引眾多在學學生及青年前來找實習、找工作。就博會現場特別設置職前準備區，有專業顧問提供職涯諮詢、履歷健檢、模擬面試服務，現場提升面試實戰力，助航青年就業最後一哩路。

勞動局指出，今年度首次跨局處合作，勞動局與兵役局共同協助役男進行職前準備，配合民國113年義務役役期延長後，將產生待役期增長的情況，勞動局首度嘗試與兵役局合作，幫助這一群待役青年在等待入伍的空窗期，共同推動待役青年職場體驗實習相關活動 。