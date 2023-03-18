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台電響應環保 親子象山淨山健行 呼籲愛護自然環境
台電台北市區營業處今天上午舉辦環保淨山，由處長張建川、副處長王花蘭等率逾百位員眷，在象山步道進行山林整潔。
台電北市區處表示，他們每年固定都會舉行環保志工活動，展現台電愛護山林、熱心公益精神，在欣賞自然生態的同時，落實響應環保、愛護自然環境，讓垃圾不落地，順手把垃圾帶下山等舉措。
象山海拔183公尺，位於四獸山步道系統中最高點，步道全長1450公尺，全程約需1小時40分，健行至象山頂時，站在步道盡頭的平台，視野展望極佳，站在登高之處，不僅能欣賞象山全貌，更能遠眺信義商圈，美麗景色一覽無遺。
張建川表示，象山步道鄰近都會區，攜家帶眷郊遊爬山相當便利，此次郊遊結合淨山活動，希望能為維護台北市山區生態環境出一分力，同仁每人人手一支鐵夾，親子一同進行垃圾撿拾，透過行動宣導環境保護理念，為下一代建立環保意識，落實環保永續的精神。
台電也呼籲民眾在享受山區清新的空氣及美麗景色之際，亦能隨時注意環境保護，共同維護自然之美。
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