城市保留一畝水稻田 汐止農會插秧體驗公益認稻做愛心

新北汐止區農會今天在農會休閒中心舉辦插秧體驗趣，汐止在地銀髮長輩及學童學習早期種稻傳統，體驗親子插秧的樂趣，同時也舉辦公益認稻，所得將全數捐贈給在地弱勢團體。

汐止區農會休閒中心占地約2300坪，為一座結合綠色照顧站、銀髮俱樂部、農事體驗及食農教育，具有心靈療癒功能的複合型中心，除提供銀髮長輩終身學習及休閒活動，並保留一分多地的水稻田，作為食農教育場域。

為民眾認識農田生態並親身體驗農業生產過程，今天有40位學童及家長參與，種植約500台斤的秧苗，並由資深稻農陳戊己、王新傳向介紹及插秧技巧。

此外，汐止區農會即日起開放公益認稻，供民眾認購4個月後收成的汐心米，每份500元，限量100份，後續將認購所得捐贈給在汐光兒童陪課中心、新北市汐止心汐止情慈善協會、及時傳愛實物銀行，認購的民眾也能以半價門票優先參與4個月後的割稻活動，歡迎踴躍認購。

汐止區農會理事長呂山松表示，近年來農會除朝向都會型農會發展，提供專業金融服務外，仍致力於推廣汐止農業，主要農產為竹筍、茶葉、柚子和蔬菜等，為在城市中保留一畝水稻田，喚起老一輩對農村回憶並讓學童親身體驗農業，7月底將辦理割稻體驗。