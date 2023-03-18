快訊

緩解肩頸痠痛、有助骨盆正位 日常就能做到的2招簡易瑜珈伸展

郭書瑤朝聖BLACKPINK視線被擋 請對方坐下遭嗆「X小」

城市保留一畝水稻田 汐止農會插秧體驗公益認稻做愛心

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
城市保留一畝水稻田，汐止農會插秧體驗公益認稻做愛心。圖／新北市農業局提供
城市保留一畝水稻田，汐止農會插秧體驗公益認稻做愛心。圖／新北市農業局提供

新北汐止農會今天在農會休閒中心舉辦插秧體驗趣，汐止在地銀髮長輩及學童學習早期種稻傳統，體驗親子插秧的樂趣，同時也舉辦公益認稻，所得將全數捐贈給在地弱勢團體。

汐止區農會休閒中心占地約2300坪，為一座結合綠色照顧站、銀髮俱樂部、農事體驗及食農教育，具有心靈療癒功能的複合型中心，除提供銀髮長輩終身學習及休閒活動，並保留一分多地的水稻田，作為食農教育場域。

為民眾認識農田生態並親身體驗農業生產過程，今天有40位學童及家長參與，種植約500台斤的秧苗，並由資深稻農陳戊己、王新傳向介紹及插秧技巧。

此外，汐止區農會即日起開放公益認稻，供民眾認購4個月後收成的汐心米，每份500元，限量100份，後續將認購所得捐贈給在汐光兒童陪課中心、新北市汐止心汐止情慈善協會、及時傳愛實物銀行，認購的民眾也能以半價門票優先參與4個月後的割稻活動，歡迎踴躍認購。

汐止區農會理事長呂山松表示，近年來農會除朝向都會型農會發展，提供專業金融服務外，仍致力於推廣汐止農業，主要農產為竹筍、茶葉、柚子和蔬菜等，為在城市中保留一畝水稻田，喚起老一輩對農村回憶並讓學童親身體驗農業，7月底將辦理割稻體驗。

新北市農業局長李玟說，為給農友最好的照顧與服務，持續輔導各農會推動綠色照顧、成立關懷據點及銀髮俱樂部，並與農會攜手推廣食農教育，鼓勵農會辦理各項公益活動。

城市保留一畝水稻田，汐止農會插秧體驗公益認稻做愛心。圖／新北市農業局提供
城市保留一畝水稻田，汐止農會插秧體驗公益認稻做愛心。圖／新北市農業局提供
城市保留一畝水稻田，汐止農會插秧體驗公益認稻做愛心。圖／新北市農業局提供
城市保留一畝水稻田，汐止農會插秧體驗公益認稻做愛心。圖／新北市農業局提供

農會 汐止

延伸閱讀

睽違三年首辦老人共餐 汐止白雲里長輩樂開懷

學手做園藝作品開心共餐 汐止湖蓮里長者好樂活

全校都換觸控大屏黑板 汐止白雲國小上課更多元

串連南港、汐止 大坑溪自行車道將施工

相關新聞

萬金石馬拉松獲「金標章」 侯友宜：讓世界看見台灣好棒

2023新北市萬金石馬拉松今早在北海岸鳴槍起跑，新北市長侯友宜說，從銅標章、銀標章到今年的金標章，萬金石馬拉松走過漫長的...

北捷1、2月糾紛案61件 近半是低頭滑手機碰撞

根據台北市捷運警察隊統計，今年1、2月旅客糾紛案有61件。捷警隊表示，日前有旅客在捷運西門站邊走路邊滑手機，未注意前方有...

慈濟助擺脫臥床 江永旭油畫聯展告訴大家他努力成果

脊髓損傷者江永旭躺床10多年，遇見居家往診的台中慈濟醫院團隊，協助醫療和生活資源，他復健後學習油畫，4年創作20多幅作品...

環狀線北環段CF680B段動工 雙北省20分鐘

環狀線北環段CF680B區段流標5次，第6次終於招標，昨辦開工動土典禮，路線橫跨三重蘆洲地區，全長3.2公里，共有3座地...

士林、北投區清潔隊掃路 長度高於平均值

北市士林、北投區清潔人員平均每人需清掃道路長度在12個行政區中，高於平均值，士林區甚至是萬華區的近兩倍長，民眾黨議員黃瀞...

安坑輕軌不少站點 缺乏人行道

安坑輕軌通車後，不少站點出站後缺乏完整人行道，有的畫得過短，很多通往住宅社區的支線道路也沒有，居民反映相當不便。議員批評...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦