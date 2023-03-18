新北市多元文化節接地祭 異國料理探索文化起源
2023新北市多元文化節自3月15日至4月15日辦理，今年以「接地祭」為主題，從食衣住行育樂中的食來探索多元文化的起源。新北市文化局特別來到中和華新街，辦理美味猜謎、美味TALK SHOW、美味森市及美味食旅4項系列活動，並邀請宏國德霖科大及能仁家商共同參與，藉由異國料理、香料、器物等生活選品及文化體驗攤位，重新與土地接觸探索飲食滋味。
新北市文化局長龔雅雯表示，今年多元文化節從食物出發，為了讓學子了解食在日常，邀請新北市境內兩所高職及科大餐飲科系學生參加。宏國德霖科大餐旅管理系主任鍾碧姮表示，為將綠色生態飲食概念融入料理，師生們推出集有原民、客家風味的料理紫蘇Mojito、刺蔥鹹豬肉薄餅和大花咸豐草雞肉薄餅。
另外配合接地祭主題開發出野草沙士，野草沙士做法是萃取提煉花草原汁加上糖漿而成，每種野花野草的味道及香氣都不一樣，對於學生而言，單是認識路邊可食用的植物，進而學習萃取提煉花草原汁，就已是很好的學習機會及挑戰。
宏國德霖科大的創意料理，將於3月26日中和四號公園，在文化局所辦理2023新北市多元文化節「美味森市」活動中搶鮮登場，民眾屆時可品嘗野草沙士，紫蘇Mojito及刺蔥鹹豬肉薄餅等特殊料理。
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