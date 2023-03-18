台灣燈會落幕才送外套遭酸過季 北市澄清：特別保留給里長

台灣燈會結束後，北市府近日通知要發送「燈會外套」給里長，遭議員林延鳳質疑是把里長當作消化庫存管道，觀傳局回應，此將續做市府團隊工作服使用，且各區里長是市政推動第一線的重要成員，因此特地保留一定數量於燈會後發出。另外，民政局澄清無不舉辦或遲遲不辦里長座談會，將於5月至7月在12個行政區舉辦。

觀傳局說明，燈會外套為燈會期間工作人員的「工作服」，方便民眾及工作人員相互辨識，以利詢問資訊，經費為廠商全額贊助。外套設計為可拆卸設計，分為外部風衣外套及內部背心，方便視氣溫變化搭配穿搭，燈會、贊助廠商相關標示也能拆卸，以避免「一次性」使用，達到永續目標。

觀傳局進一步指出，考量燈會結束後，外套及背心將續做市府團隊工作服使用，且各區里長為市府團隊重要成員、市政推動第一線，並於燈會期間強力支持各項業務推動，因此外套發放期間，特地保留一定數量，規劃燈會後發出，不只可維持燈會期間工作人員辨識度，也能提供里長作為燈會舉辦紀念，以及接下來執行公務使用，共同為市政推動持續努力。

觀傳局強調，燈會資源的製作及發放，均以環保、永續為方向，若有溝通、處置不妥處，觀傳局也將持續聆聽各方意見並改進。

林延鳳質疑，已屆3月中旬還未見市長蔣萬安與基層里長座談。民政局表示，蔣市長非常重視地方民意，期許落實服務型政府的目標，一上任即請民政局規劃更能解決里長問題的市長與里長有約辦理方式。經民政局規劃流程，今年「市長與里長有約」已拍板定案，5月3日至7月26日在12個行政區舉辦，並無不舉辦或遲遲不辦。

民政局說明，座談會過去常於每年第2季、第3季舉辦，去年比較特別，因逢選舉年，前市長柯文哲想把允諾的事，在任內做結束、趕快執行，所以訂於3月舉行。