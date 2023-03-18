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垃圾車出勤遭罰上百件 交大：落實審核執行公務不舉發

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市去年垃圾車收運垃圾時，遭警方開單並排停車或紅線違停近百件。圖／新北市環保局提供
新北市去年垃圾車收運垃圾時，遭警方開單並排停車或紅線違停近百件。圖／新北市環保局提供

新北市去年垃圾車收運垃圾時，遭警方開單並排停車或紅線違停近百件，環保局工會指清潔隊員業務繁重，開單不合理，警方雖表明若舉證執行公務可銷單，但工會反擊，每年銷單兩成，浪費行政資源。議員認為執行公務應免罰。交通大隊表示，未來將落實審核，若執行公務將不舉發。

新北市垃圾車採沿線收運及定點收運兩種方式，收運民眾家中垃圾，但去年估計約有百件垃圾車執行公務中時，並排停車或停在紅線，遭民眾拍下舉發遭警方開單，多數清潔隊員為免困擾或影響考績，自行繳納約600至1200元的罰鍰。

環保局工會理事長許效溢表示，去年估計垃圾車被開出約近百件罰單，多數駕駛為免於麻煩申訴過程困擾或著避免影響考績，都自己去繳費，近來因為垃圾量過大導致收運時間拖延，民眾不滿因此拍照投訴。

許效溢說，新北面積廣大垃圾車也經常需跑快速道路或高速公路，今年就有駕駛被拍下違規行駛快速道路內線遭開罰5千元，但駕駛每月僅多600元安全獎金，駕駛背負被開單風險，導致新進清潔隊員沒人願意當司機，演變成司機皆老齡化。

市議員黃淑君對此表示，警方在執行公務時，應依道路交通管理條例，垃圾車協助民眾收運垃圾時若遭民眾檢舉，警方及環保局應明確溝通、調閱相關紀錄檢視，若是執行公務卻害駕駛收罰單，駕駛相當無辜。

新北市環保局說，環保局車輛接獲交違罰單時，所屬清潔隊先就遭裁處事由及時間、地點進行確認，若因執行公務造成將檢具資料進行撤銷。

新北市交通大隊指出，民眾檢舉垃圾車交通違規案件，警方將依道安規則落實審核，若檢視影像及相關佐證資料認定係於執行任務中，將不予舉發。

垃圾車

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