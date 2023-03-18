三峽綠茶季登場 以茶入食傳承製茶

新北市三峽區台北大學今舉辦「三峽綠茶季」，新北市農業局長李玟表示，市府推動農業創生，與大學合作串聯多元夥伴，以茶入食概念展現創新，並傳承在地製茶技術，協助在地特色產業鏈永續發展，打造共好新氣象。

台北大學結合新北市農業局、北大特區及在地茶農及商家等產、官、學及民間組織，於今、明兩天舉辦「2023三峽綠茶季」。今年度綠茶季主題為「繽紛GREEN PARTY」，以三峽綠茶產業出發，結合野餐派對、舞台表演、市集展售、教育推廣匯集多達78個攤位。

除了11家在地茶行，亦邀請特色店家於活動期間供應多種創意茶食、茶飲及特色商品。還有李梅樹文化、數位走讀活動、茶席體驗、藍染體驗，以及茶食、茶飲等「以茶入食」的創意體驗。主辦單位海山學研究中心亦特調「青柑綠奶」，於活動會場限量發送，讓參與民眾一嚐碧螺春綠茶粉的清香風味。

現場除了在地社群及台北大學學生帶來演出，三峽國寶茶師黃文雄率領弟表演手工揉捻製作手壓龍井茶提供現場民眾預購，讓民眾品嚐龍井茶的渾厚滋味。三鶯樹兒童友善家長社群專為兒童設計的「大茶包走水路」闖關遊戲，以及碧螺春乳酪杯製作驗，讓孩童藉由遊戲和手作，潛移默化認識三峽在地文史。