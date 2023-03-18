台灣燈會結束才送外套遭疑消庫存 議員批蔣萬安不尊重里長

「2023台灣燈會在台北」落幕一個月，有里長反映日前接到區公所通知要發送「燈會外套」且不提供試穿，也不保證有尺寸。民進黨北市議員林延鳳批市府浪費資源，耗資500萬元竟成「庫存」，更斥市長蔣萬安不尊重里長，結束才送「過季外套」，迄今遲遲未召開「市長與里長座談會」，更酸他選前拜託拉票、選後見不到人。

北市議員林延鳳引述產業局資料，北市府於今年台灣燈會共收受台灣大哥大、富邦集團共500萬元，製作「工作人員與志工服裝」，包含工作人員銀灰色兩件式外套、志工黃色背心，占觀傳局業管該活動「行政事務組」3073萬元預算16.27%，直言服裝「發不完」代表該項預算的評估與執行都有問題。

林延鳳表示，根據內部消息，觀傳局長陳淑慧遲至3月14日才請民政局協助發放給里長，里長隔天晚間得知，要於17日中午前提交需求與尺寸，且通知稱沒有實品可套量、若尺寸不齊僅能以大尺寸提供。

她批市府沒在燈會一開始就想到里長，還在漸入春夏時，致贈可能不合尺寸或不實穿的「過季外套」，完全沒把地方基層放在眼裡，根本是把里長當作「消化庫存管道」。

林延鳳也指出，蔣萬安選前喊出要「尊重里長」，還稱里長是市政的末梢神經，如今已屆3月中旬還未見他與基層里長座談。據了解民政局早有規劃，卻卡在府層級舉棋不定，反觀過去市政滿意度位居六都之末的前市長柯文哲，上任隔月就啟動，「難道蔣萬安比柯文哲還不如？」