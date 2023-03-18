新北城市祈禱會 侯友宜：讓愛的力量串起共好

新北城巿祈禱早餐會今日早上於板橋希爾頓飯店舉行，新北市長侯友宜與基督宗教各宗派領袖及教友同聚一堂，藉由宗教力量一同為國家及新北禱告。侯友宜表示，新北市是台灣的縮影，在城市進步的過程中，需要以愛的力量串起每個人的連結，共同追求國家、城市、土地共好。

今日出席祈禱早餐會的人包含29區聯禱會、基督教文化交流協會、天主教台北總教會、大河聯盟等教派，以及新北愛心大使白嘉士、新北各地教友共200位，期盼藉詩歌及祝福，守望市民在後疫情時代，生活能夠安全、健康。

侯友宜表示，宗教是安定社會重要力量，在人們無助、不安的時候，給予最溫暖支持。今天見到眾多教友跨越文化及宗教派別的藩籬，齊聚為土地上的每個人禱告令人感動，感謝各教會連續兩年來，共同辦理「攜手愛無限」愛心關懷活動，將正能量帶給更多需要的人。

侯友宜指出，新北市各教會長期投入社會公益與慈善服務，深入社區成立多元關懷據點，也為兒少、長輩及身心障礙者提供多元的照顧。而在疫情期間，更是在第一線給予弱勢族群即時的協助。