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新北城市祈禱會 侯友宜：讓愛的力量串起共好

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
侯友宜表示新北市是台灣的縮影，在城市進步的過程中，需要以愛的力量串起每個人的連結。記者李定宇／攝影
侯友宜表示新北市是台灣的縮影，在城市進步的過程中，需要以愛的力量串起每個人的連結。記者李定宇／攝影

新北城巿祈禱早餐會今日早上於板橋希爾頓飯店舉行，新北市長侯友宜與基督宗教各宗派領袖及教友同聚一堂，藉由宗教力量一同為國家及新北禱告。侯友宜表示，新北市是台灣的縮影，在城市進步的過程中，需要以愛的力量串起每個人的連結，共同追求國家、城市、土地共好。

今日出席祈禱早餐會的人包含29區聯禱會、基督教文化交流協會、天主教台北總教會、大河聯盟等教派，以及新北愛心大使白嘉士、新北各地教友共200位，期盼藉詩歌及祝福，守望市民在後疫情時代，生活能夠安全、健康。

侯友宜表示，宗教是安定社會重要力量，在人們無助、不安的時候，給予最溫暖支持。今天見到眾多教友跨越文化及宗教派別的藩籬，齊聚為土地上的每個人禱告令人感動，感謝各教會連續兩年來，共同辦理「攜手愛無限」愛心關懷活動，將正能量帶給更多需要的人。

侯友宜指出，新北市各教會長期投入社會公益與慈善服務，深入社區成立多元關懷據點，也為兒少、長輩及身心障礙者提供多元的照顧。而在疫情期間，更是在第一線給予弱勢族群即時的協助。

基督教文化交流協會創會理事長魏悌香牧師表示，秉持基督愛世人的理念，與政府及眾基督教會推動「攜手愛無限」行動。早餐會最後由市長與新北牧者代表、企業代表三方共同完成的「三股合成繩子」儀式，源於聖經《傳道書》：「三股合成的繩子不容易折斷」，象徵匯集各界愛的力量，破除貧窮與絕望，將無限的愛帶給城市。

新北城巿祈禱早餐會今日早上於板橋希爾頓飯店舉行，新北市長侯友宜與基督宗教各宗派領袖及教友同聚一堂。記者李定宇／攝影
新北城巿祈禱早餐會今日早上於板橋希爾頓飯店舉行，新北市長侯友宜與基督宗教各宗派領袖及教友同聚一堂。記者李定宇／攝影

侯友宜 早餐

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