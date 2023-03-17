推月經平權 蔣萬安自爆第一次買衛生棉經驗

推動月經平權，台北市率全國之先，擴大女性生理用品補助納入國小五、六年級。台北市長蔣萬安今天也在臉書拍影片問「各位男性朋友有購買生理用品經驗嗎？」並自爆自己第一次買衛生棉是女朋友要求，「如果不幫她買，我就不用回來了」，這時小編問「女生同一個嗎？」蔣連忙解釋「同一個、同一個，不管怎麼樣...，都是同一個」，小編下影片字幕強調「求生慾爆發...」。

蔣萬安透露，他第一次買衛生棉是大學的時候，太太石舫亘請他幫忙買，第一次的經驗就是「超尷尬」，他說，大學時太太請他幫忙買衛生棉，太太當時還是女朋友，不過他知道女朋友是在測試他，「我就下去幫她買(衛生棉)，超尷尬。」不過買過第一次後，發現幫女朋友、家裡姊姊媽媽買衛生棉已經成為日常，變成生活習慣。

小編也測試市長蔣萬安懂不懂衛生棉有分很多種，竟然蔣還知道衛生棉條，蔣萬安表示，他連衛生棉條都幫太太買過，他想告訴大家，無論是男生或女生，購買生理用品是一件再自然不過的事情。

蔣說，去年，他受小紅帽《我們的「經」驗》The Stories of Our Periods 特展啟發，更加認識月經平權，也理解到，許多歐美國家祭出消弭月經貧窮的作為、推廣月經平權的政策，讓女性朋友能夠便利且免費取得生理用品，擴大女性生理用品補助對象政策因而誕生。今年3月開始，台北市率全國之先，除了國中生每個月可以免費領取生理用品外，補助對象納入五、六年級生。率全國之先

蔣萬安說，希望這座城市的女孩子，不必為了更換生理用品遮遮掩掩，用感冒、肚子痛來掩飾經痛，也期盼能破除月經汙名化，扭轉大眾對於月經的刻板印象。推動「月經平權」的同時，我們更要向女性的付出致敬。