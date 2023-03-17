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議員4度參選補助款全捐學校 帶動土城8成里長跟進

中央社／ 新北17日電

國民黨籍新北議員林金結今天捐選舉補助款給土城區與三峽區的學校，4次參選累積捐贈金額達453萬元，土城區8成里長也跟進。廣福國小校長張美鳳說，這筆錢會提供弱勢孩子餐券。

林金結今天發布新聞稿表示，他一直以來都深受台東善心賣菜阿嬤陳樹菊善行感動，加上自己15歲時就北上打拚，了解其中辛苦，因此4次參選都捐出選票補助款給學校，含這次新台幣90萬元在內，4次參選累積捐贈金額達453萬元，作為照顧孩子的急難救助金，希望拋磚引玉，讓弱勢孩子學習時更無後顧之憂；這次捐款也帶動土城區8成里長跟進。

土城國小校長蔡建文說，這筆捐款讓學校照顧孩子時可以更彈性運用，做更多急難補強工作，也因為林金結拋磚引玉，今年學校也收到里長選票補助捐款7萬餘元。

土城區廣福國小校長張美鳳告訴中央社記者，林金結的捐款都用來照顧弱勢學生，學校在歲末會舉辦送暖活動，包括提供低收入戶家庭1000元紅包，也會提供餐券，讓有需要幫助的孩子在寒假的假日能到超商兌換餐點，彌補現有政策中僅補助寒假平日的部分。

安溪國中校長池旭臺向中央社說，當孩子需要急難救助、或弱勢家庭孩子需要幫助，就會以這筆經費支出，對學校與孩子們來說很有助益。

捐款 林金結 寒假

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