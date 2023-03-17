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支持生育獎勵回溯 柳采葳：勿犧牲4500名新生兒福利

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員柳采葳。記者楊正海／攝影
台北市議員柳采葳。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上任，兌現競選育兒政見，將大幅度提高生育獎勵金，預計4月4日施行，不回溯自市長上任之日起發放就引起新生兒家長抱怨，家長向台北市議員柳采葳反映，去年信任市長政策而支持，但現在聽到這個消息難免有些失望，希望市長能重視新生兒家長心聲，回溯自市長上任之日起一體適用。

柳采葳說，北市出生人口數從104年起呈現逐年下降趨勢，111年出生人數更降至史上新低的1萬4528人，然少子化問題原因繁多，提高生育獎勵金發放金額雖非鼓勵生育之唯一誘因，但仍深具指標性意義，為減輕養育新生兒家庭之負擔，鼓勵民眾勇敢生育。

柳采葳表示，蔣萬安去年選前提出「催生」政策，推行生育獎勵金加倍發放，第一胎由現行補助2萬元提高為4萬元，第二胎由2.5萬元提高為4.5萬元，第三胎以上由現行補助3萬元，提高為5萬元，其政策內容更深得民眾信賴。目前生育獎勵金發放辦法修正草案已在市府法規委員會審議通過，預計下周二就會提報市政會議審議，並決定生育獎勵金由今年4月4日起提高補助且不回溯發放，通過生效後送市議會備查。

柳采葳說，民政局為實現市長競選承諾，提出兩種生育補助方案，一是從4月公布後實施，一是回溯至市長上任時發放，但現在卻決定在4月4日起提高補助，她就收到民眾投訴，質疑市長是否為了避嫌，且配合兒童節才決定從4月4日起加碼補助送新生兒一份兒童節大禮。

柳采葳指出，若政策回溯至上任時發放，預估增加4500名新生兒，其中當然也包含蔣萬安市長，市長在1月27日喜獲麟兒，正式升格「三寶」爸也符合加碼資格，但若僅是為了避嫌而犧牲4500名新生兒家庭的福利，她覺得並不適當；市府應考量市民信任蔣市長的政策，不應有差別待遇，才是鼓勵民眾勇於生育的最好做法。

生育補助 新生兒 柳采葳

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