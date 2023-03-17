全國原住民族運動會24日登場 藝文團體3天接力演出

兩年一度的全國原住民族運動會，將於3月24日在台北市花博園區舉辦開幕典體，比賽期間為3月24日至27日，北市原民會表示，除了以精彩賽事，花博廣場還舉辦「原住民族嘉年華」活動，以傳統樂舞、文化展示、文創工藝、原民市集及最受歡迎的原民音樂演出等，邀請全台各地選手及市民朋友，一起參與盛會。

北市原民會表示，這邀請80攤特色原民市集，以美食、工藝及文創商品等，讓選手及民眾感受原住民族文化魅力，還有藝文團體的3天精彩接力演出，包括台北市原住民社團、部落大學、大學原住民社團等傳統樂舞展演，以及眾多知名原住民藝人共襄盛舉。