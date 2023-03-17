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受陳樹菊感動 新北議員林金結今再捐款達453萬

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北議員林金結(左)今再捐90萬3千元選舉補助款給學校，表示4次參選都把選票補助款捐出，合計4次選舉補助款捐助教育累積金額已達453萬元。圖／林金結辦公室提供
新北議員林金結(左)今再捐90萬3千元選舉補助款給學校，表示4次參選都把選票補助款捐出，合計4次選舉補助款捐助教育累積金額已達453萬元。圖／林金結辦公室提供

新北市議員林金結10多年前看到Time雜誌報導，受到台東菜販陳樹菊善行感召，今年過年到台東也特別去拜訪陳樹菊女士。林金結今再捐90萬3千元選舉補助款給學校，表示4次參選都把選票補助款捐出，合計4次選舉補助款捐助教育累積金額已達453萬元，這筆款項捐給學校作為學童急難救助金，讓弱勢孩子們在學校學習的時候更無後顧之憂。

陳樹菊為台東傳統市場菜販和慈善家。她因多年持續捐助社會累積龐大金額，並被媒體發掘，而廣為人知。2010年《富比士》雜誌將她選入其亞洲慈善英雄人物榜、時代百大人物之「英雄」項目第八位。

新北市教育局副局長歐人豪表示，林金結此舉讓學校辦學可以把孩子們照顧得更方方面面，土城國小校長蔡建文表示選票補助款捐給學校正是解決燃眉之急救命錢，讓學校可以彈性運用的照顧學童，做更多急難補強的工作，也因為議員的拋磚引玉，今年學校也收到來自員林里里長蔡黃地的選票補助捐款7萬餘元。

頂埔教育基金會理事長吳上鳳表示，基金會跟林金結一同捐贈清寒獎學金也邁入第11年，林金結表示他每年都加碼贈送運動鞋給清寒學生，合計已經捐出上萬雙名牌運動鞋。土城區瑞興里里長蔡萬合加碼拿出選票補助款5萬3700元現金捐給信義國小，由校長陳桂蘭代表接受。

林金結表示，自己15歲帶著2000元到台北工作到今日，箇中艱辛點點滴滴在心，因為這樣成長歷程因此對於教育非常重視，也身體力行將選票補助款捐給學校，作為孩子們最強的後盾也是責無旁貸的責任。

林金結 台東

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