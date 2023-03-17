陽明山前山公園女湯「剩1池」挨批 議員曝：擠一池動彈不得

陽明山前山公園臨七星山美景，湖畔有知名的公共浴室，北市議員陳怡君近2年頻收到陳情反映浴池設備維護不周，還有女性浴池空置，有3個池卻永遠只開放1池，她親自現勘泡湯，一池擠了21個人，就像煎板上的鍋貼。她要求市府即刻改善，給民眾安全的休憩環境。北市府表示，當時是為了調控蓄水，維持水溫42度，才減為1池，現已開放2池。

陳怡君說，前山公共浴池女湯區明明有三個浴池，看的見泡不到，讓長輩相當失望，每個人都貼著泡湯，有時候怕同伴冷，要輪流起身讓同伴泡，有長輩因此感冒。

陳怡君指出，除了女湯三池變一池，周邊設備也看得令人怵目驚心，其中自動體外心臟電擊去顫器AED，不僅過期半年，外殼腐蝕，連緊急求救鈴也脫蓋裸露，無法發揮作用，要是發生緊急事件，導致救援延誤，後果不堪設想，因人命關天，市府應該嚴正檢討。

另外，浴池的淋浴盥洗間，未鋪設防滑墊，易釀成長者滑倒，不僅如此，隔間內的木頭座椅還「一碰就倒」，明顯維護不周。她要求市府相關單位應立即改善前山公園浴池設備維護缺失，並提出檢討報告，還給長者及遊客安全的休憩環境。

北市公園處表示，前山男女公共浴室溫泉水的源頭位於中山樓溫泉區，93年至105年間，溫泉水量從每日3450公噸銳減至每日1500公噸，降幅達57%，近年來因山區雨量明顯減少，溫泉源頭出水量更加不足，致影響溫泉浴室水量。溫泉浴池換水清理後，蓄水時間就會延長，導致溫泉水溫下降，近兩年冬季水溫常降至38度左右，如要維持水溫42度，只能減少使用浴池數，減少蓄水時間來調控。