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中華道家人文協會助弱勢 加碼捐嬰幼兒奶粉

中央社／ 新北17日電

中華道家人文協會今天捐贈1680罐嬰幼兒奶粉給新北市府助弱勢家庭，理事長張旖表示，COVID-19疫情影響弱勢家庭生計，且萬物齊漲，盼微薄心意提供發育中弱勢家庭嬰幼兒健康。

嬰幼兒奶粉捐贈儀式今天在新北市府舉行，社會局長張錦麗代表受贈時表示，弱勢家庭取得資源較困難，感謝中華道家人文協會有如神燈，只要弱勢有需求，摩擦神燈便生出許多禮物。

協會理事長張旖以新聞稿表示，嬰幼兒奶粉受通貨膨脹壓力不斷漲價，對普通家庭與弱勢家庭都是不小開支；部分弱勢家庭父母精省用量，或改用稀飯或米漿取代，令人不捨。

她說，協會今年加碼捐贈奶粉數量，用愛守護更多的孩子，陪伴弱勢家庭父母度過難關，也以奶粉讓孩子提前度過兒童節。

社會局統計，協會自民國102年起，每年於母親節和端午節捐贈蛋糕及肉粽；108年起，連續5年加贈嬰幼兒奶粉。今年決定加碼捐贈，從每月120罐增加到140罐一年將捐出1680罐，累計5年已捐贈6480罐。

弱勢家庭 父母

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