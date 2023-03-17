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串聯台北市Live House 4/7花節派對免費聽

中央社／ 台北17日電

北市觀傳局今天表示，北市Live House近幾年經營困難，現僅剩不到10家，民間自辦「台北花節音樂派對」，4月7日免費入場，盼能讓音樂文化連綿不斷、展現在地樂團生機。

觀光傳播局指出，現正規劃夜經濟遊程，LiveHouse也是重要項目之一，不過近幾年因疫情、場地營運、財務等因素，面臨經營困境，到現在僅剩不到10家。

觀傳局表示，「台北花節音樂派對」是由民間舉辦，今天至4月9日登場，總計16場音樂饗宴，陣容包含了知名饒舌歌手老莫、6yi7、PinkChain粉紅鍊人、由香港來台灣定居的雙人組合絕命青年、白目樂隊的龐克妖女高小糕、演而優則唱的知名演員陳竹昇等多組獨立樂團，風格多元、內容豐富精彩。

而同時，4月7日晚間8時30分公館水岸廣場，還特別安排一場免費場次，並邀請水管樂團現場演出。觀傳局指出，希望藉由串聯各大Live House業者，讓音樂文化連綿不斷，展現在地樂團生機與活力，並帶來商機。

「2023台北花節音樂派對」至4月9日，將有16場Live House演出。圖／台北市觀傳局提供
「2023台北花節音樂派對」至4月9日，將有16場Live House演出。圖／台北市觀傳局提供

樂團 觀傳局 派對 北市

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