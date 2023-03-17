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台北市社會局預算說明會登場 續推社福空間、友善托育

中央社／ 台北17日電

北市社會局112年度預算說明會今登場，共編列近新台幣223億，並持續布建多元社福設施、多層次照護空間、一國中學區一日照、托育照顧量能等。

社會局今天下午舉行「世代共融、跨域對話」112年度重要政策暨預算說明會，局長姚淑文表示，總預算為222億9484萬6000元，占比最多前3名為老人福利、身心障礙福利、社會保險及其他，還有兒童及少年福利、婦女福利等項目。

姚淑文指出，社會局除了持續布建各項社福設施，更將「世代共融」、「社會共融」等理念融入社福政策中，包含送托準公共每月加碼補助1000元、預計至民國117年再增設27處公辦托嬰、今年預計再開辦3處臨時托育服務等。

長照方面，包含優化緊急救援系統，採用熱顯像跌倒偵測、戶外即時求救定位等，以及恢復發敬老金1500元，並持續推動一國中學區一日照，預計今年達成56學區。

姚淑文並表示，廣慈博愛園區的24項社福設施，預計到今年8月會陸續開辦；興岩社會福利綜合大樓的多層次照護空間與20多項社福及公共服務設施，也會在今年9至12月陸續上線。

另外，浩然敬老院、陽明教養院面臨將拆除重建，浩然預計今明兩年分批搬至廣慈當中繼場所；陽明預計今年上半年完成中繼安置至廣慈。

姚淑文說，北市已進入超高齡社會，而「台北與我好好慢老」政策主軸將以自由、自信、自覺3大面向，讓健康、亞健康到失能長者都能享有服務；同時，讓平價與多元托育措施減輕爸媽負擔，提高生育率。

托育 北市 長照

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