學手做園藝作品開心共餐 汐止湖蓮里長者好樂活

為了讓銀髮長者多走出來動一動，互相聯誼，汐止區湖蓮里的銀髮俱樂部每個禮拜都安排不同的手作課程，讓老人家可以做些園藝作品，然後中午再一起吃飯，昨(16)日汐止區長吳秀慈也特地前往關心長輩學習狀況，也和大家一起共餐話家常。

一大早九點多，長輩們就陸續到水蓮樂活天地報到，新北市銀髮俱樂部社區陪伴站，每個星期都有不同課程，讓長輩可以動手作園藝，下午時間則是到大一點的空間學經絡按摩或是肌耐力訓練，這一堂是學習將撿到的種籽，利用一些素材，透過巧思，變成一件件的裝飾品，老人家手很巧，在種籽上都黏上了眼睛，看起來很可愛，就連八、九十歲的長輩都學的很開心，老人家說，在家沒事做很無聊，久了就覺得很煩，但是現在來這裡學手做，很開心，也都會帶回去擺在家裡欣賞。

湖蓮里長翁春娟指出，銀髮俱樂部是在地安老協會在這邊的一個活動一項計劃，平常每個星期一到五，都有安排課程，早上是比較靜態的手作，下午則是動態的，長輩們有65歲以上到90幾歲都有參與，這對社區、鄰里長輩來說是很好的。

汐止區長吳秀慈表示，來看看湖蓮里推廣長照或是老人關懷的部分，今天看到長輩在做一些手作園藝，讓他們的手能夠靈活的運用，這是很好的活動，因為，老人家就是要多多出來，現在失智人口越來越多，就是因為關在家裡沒有跟人家做互動，所以，這活動是很值得繼續推廣。