捍衛行人安全 林口警取締汽、機車違規達557件

近來林口地區發生多起交通事故，以「未禮讓行人」與「大型車違規」為主，因此，林口警分局從3月2日至11日止執行交通大執法專案，共舉發「汽、機車未禮讓行人、行駛人行道」557件；大型車輛「超載、闖紅燈等」176件，並將持續加強轄內各種交通違規樣態取締，以防制事故發生。

為維護轄區交通秩序及民眾行車安全，林口分局特別針對轄內工地、貨運站、公車站、運輸業者等進行宣導，要求業者約束所屬員工駕駛大型車輛勿超載、超速，務必遵守道路交通管理處罰條例及相關安全規則，並注意行人安全。

林口警分局分局長詹志文呼籲，警察告發取締僅是手段，而非目的，遵守交通規則才是保護自身安全的第一守則；並提醒用路人行車時要與大型車保持安全距離，行經無號誌路口一定要「慢」、「看」、「停」，另注意家中長者交通安全，而未來分局亦將持續滾動式執行各項執法作為，並針對易肇事路段提升見警率，提供民眾一個友善、安全又便利的交通環境。