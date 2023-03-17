快訊

130元車資收150元！高雄乘客火了 反被運匠打成熊貓眼

買屋諜對諜 看到低首付別衝動 從舊建案找便宜

普亭被通緝！克里姆林宮痛批國際刑事法院：離譜無法接受

捍衛行人安全 林口警取締汽、機車違規達557件

觀天下／ 記者李嘉文／林口報導
林口警分局交通大執法專案，共舉發「汽、機車未禮讓行人、行駛人行道」557件；大型車輛「超載、闖紅燈等」176件。 圖／觀天下有線電視提供
林口警分局交通大執法專案，共舉發「汽、機車未禮讓行人、行駛人行道」557件；大型車輛「超載、闖紅燈等」176件。 圖／觀天下有線電視提供

近來林口地區發生多起交通事故，以「未禮讓行人」與「大型車違規」為主，因此，林口警分局從3月2日至11日止執行交通大執法專案，共舉發「汽、機車未禮讓行人、行駛人行道」557件；大型車輛「超載、闖紅燈等」176件，並將持續加強轄內各種交通違規樣態取締，以防制事故發生。

為維護轄區交通秩序及民眾行車安全，林口分局特別針對轄內工地、貨運站、公車站、運輸業者等進行宣導，要求業者約束所屬員工駕駛大型車輛勿超載、超速，務必遵守道路交通管理處罰條例及相關安全規則，並注意行人安全。

林口警分局分局長詹志文呼籲，警察告發取締僅是手段，而非目的，遵守交通規則才是保護自身安全的第一守則；並提醒用路人行車時要與大型車保持安全距離，行經無號誌路口一定要「慢」、「看」、「停」，另注意家中長者交通安全，而未來分局亦將持續滾動式執行各項執法作為，並針對易肇事路段提升見警率，提供民眾一個友善、安全又便利的交通環境。

林口 人行道

延伸閱讀

淡水交通有望解決 他問「未來有機會漲？」眾人全看衰

中市編8000萬補助駕駛輔助系統 減少公車撞行人悲劇

汐止機車騎上人行道危險 將墊高保行人安全

泡芙控衝！beard papa's「抹茶泡芙」限定開賣，「捲捲千層」前進台南、林口，一新門市獨賣「花生泡芙」

相關新聞

北市生育獎勵加碼 議員籲回溯1月

台北市將大幅提高生育獎勵金，即將拍板，國民黨議會黨團將提案，應回溯至今年1月1日起出生的寶寶，都可以享受這分禮物；市長蔣...

萬金杜鵑花展最後2天 12作品24日移展台北大安森林公園

新北市農業局「萬金杜鵑」花展由24位藝術家與萬金地區杜鵑花農們共同合作，使用農用車和漁船打造出具話題性和美感度兼具之「移...

3池變1池 陽明山前山公園女湯擠爆

陽明山前山公園臨七星山美景，湖畔有知名的公共浴室，北市議員陳怡君近2年頻收到陳情反映浴池設備維護不周，還有女性浴池空置，...

垃圾車出勤 違規罰單挨批不合理

新北市去年垃圾車收運垃圾時，遭警方開單並排停車或紅線違停近百件，環保局工會指清潔隊員業務繁重，開單不合理，警方雖表明若舉...

鶯歌美食廣場 消費送蛋

全台缺蛋，新北市鶯歌美食廣場準備千餘顆雞蛋，昨天起至22日，不限金額在14攤配合攤位消費即可獲贈1顆，每攤每日限量20顆...

大陳都更單元1、4招商 總銷估逾600億

新北市永和區大陳地區都更案單元1、4昨辦招商說明會，兩案基地總面積逾8400坪，總銷金額合計超過600億，是今年以來最大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦