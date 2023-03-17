快訊

130元車資收150元！高雄乘客火了 反被運匠打成熊貓眼

買屋諜對諜 看到低首付別衝動 從舊建案找便宜

普亭被通緝！克里姆林宮痛批國際刑事法院：離譜無法接受

睽違三年首辦老人共餐 汐止白雲里長輩樂開懷

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止白雲里的共餐停擺了三年，終於恢復舉辦，幾十位的里民也陸續報到，現場好熱鬧。 圖／觀天下有線電視提供
汐止白雲里的共餐停擺了三年，終於恢復舉辦，幾十位的里民也陸續報到，現場好熱鬧。 圖／觀天下有線電視提供

因為疫情的關係，汐止白雲里的共餐停擺了三年，今(17)日終於恢復舉辦，一大早志工們就忙著切菜、煮菜，時間一到，幾十位的里民也陸續報到，直說真的等好久，當天汐止區長吳秀慈也到場同樂，吃飯前和長輩一起動健康，現場好熱鬧。

開飯前大家集合，跟著音樂一起動一動，在老師的指導下，動動手也動動腳，讓全身都伸展，汐止白雲里共餐的地方就在籃球場旁，緊鄰康誥坑溪後面又靠山，環境好空氣也好，因為疫情暫停三年的共餐終於又恢復舉辦，讓長輩說真的等好久，真的很期盼共餐，希望能夠繼續辦下去。

昨天里長陳俊地就去市場菜買，而一大早志工們就忙著洗菜切菜煮菜，等著中午端出美味佳餚，疫情後第一次開辦，雖然，已經好久沒煮，志工們還是很快上手，每人一道菜，就連里長也端出招牌菜藥?豬腳，連同志工準備的十幾道菜，讓長輩吃的好開心。

白雲里長陳俊地說，因為疫情沒有辦，現在疫情比較緩和恢復舉辦，因為里民都很期待，今天首辦就來了五、六十位的長輩來吃飯聊天。

汐止區長吳秀慈表示，今天很開心來參加白雲里的共餐，這裡的共餐蠻特別的，都是志工們一大早來現煮，又有帶動健康操，讓大家在吃飯前先動一動，氣氛很融和，不但志工煮，里長自己也準備了一道藥?湯，很感謝里長辦共餐，讓長輩都能走出來交朋友動一動。　

疫情 汐止 洗菜

延伸閱讀

汐止機車騎上人行道危險 將墊高保行人安全

串連南港、汐止 大坑溪自行車道將施工

汐止「埤塘文化」面臨消失 地方盼文化生態保留

汐止白雲國小禮堂滲水木座毀損 會勘將整修改善

相關新聞

北市生育獎勵加碼 議員籲回溯1月

台北市將大幅提高生育獎勵金，即將拍板，國民黨議會黨團將提案，應回溯至今年1月1日起出生的寶寶，都可以享受這分禮物；市長蔣...

萬金杜鵑花展最後2天 12作品24日移展台北大安森林公園

新北市農業局「萬金杜鵑」花展由24位藝術家與萬金地區杜鵑花農們共同合作，使用農用車和漁船打造出具話題性和美感度兼具之「移...

3池變1池 陽明山前山公園女湯擠爆

陽明山前山公園臨七星山美景，湖畔有知名的公共浴室，北市議員陳怡君近2年頻收到陳情反映浴池設備維護不周，還有女性浴池空置，...

垃圾車出勤 違規罰單挨批不合理

新北市去年垃圾車收運垃圾時，遭警方開單並排停車或紅線違停近百件，環保局工會指清潔隊員業務繁重，開單不合理，警方雖表明若舉...

鶯歌美食廣場 消費送蛋

全台缺蛋，新北市鶯歌美食廣場準備千餘顆雞蛋，昨天起至22日，不限金額在14攤配合攤位消費即可獲贈1顆，每攤每日限量20顆...

大陳都更單元1、4招商 總銷估逾600億

新北市永和區大陳地區都更案單元1、4昨辦招商說明會，兩案基地總面積逾8400坪，總銷金額合計超過600億，是今年以來最大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦