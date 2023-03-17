睽違三年首辦老人共餐 汐止白雲里長輩樂開懷

因為疫情的關係，汐止白雲里的共餐停擺了三年，今(17)日終於恢復舉辦，一大早志工們就忙著切菜、煮菜，時間一到，幾十位的里民也陸續報到，直說真的等好久，當天汐止區長吳秀慈也到場同樂，吃飯前和長輩一起動健康，現場好熱鬧。

開飯前大家集合，跟著音樂一起動一動，在老師的指導下，動動手也動動腳，讓全身都伸展，汐止白雲里共餐的地方就在籃球場旁，緊鄰康誥坑溪後面又靠山，環境好空氣也好，因為疫情暫停三年的共餐終於又恢復舉辦，讓長輩說真的等好久，真的很期盼共餐，希望能夠繼續辦下去。

昨天里長陳俊地就去市場菜買，而一大早志工們就忙著洗菜切菜煮菜，等著中午端出美味佳餚，疫情後第一次開辦，雖然，已經好久沒煮，志工們還是很快上手，每人一道菜，就連里長也端出招牌菜藥?豬腳，連同志工準備的十幾道菜，讓長輩吃的好開心。

白雲里長陳俊地說，因為疫情沒有辦，現在疫情比較緩和恢復舉辦，因為里民都很期待，今天首辦就來了五、六十位的長輩來吃飯聊天。

汐止區長吳秀慈表示，今天很開心來參加白雲里的共餐，這裡的共餐蠻特別的，都是志工們一大早來現煮，又有帶動健康操，讓大家在吃飯前先動一動，氣氛很融和，不但志工煮，里長自己也準備了一道藥?湯，很感謝里長辦共餐，讓長輩都能走出來交朋友動一動。