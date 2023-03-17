生育獎勵翻倍回溯至今年1月1日 台北市府評估中

台北市長蔣萬安上任，兌現競選育兒政見，將大幅度提高生育獎勵金，原預計4月4日施行。國民黨北市議會黨團書記長秦慧珠表示，市府應回溯至今年1月1日起出生的寶寶，都可以享受這分禮物，她將在4月12日議會開議後，正式以國民黨團名義提案，北市府也表示，會進行評估。

蔣萬安選舉時提高生育獎勵金，第一胎由現行補助2萬元提高為4萬元，第二胎由2.5萬元提高為4.5萬元，第三胎以上由現行補助3萬元，提高為5萬元。凡設籍在台北、新北、基隆的父親或母親任一方，只要設籍滿10個月，都可以享有此項補助。預計下周3月21日的市政會議將拍板，決定生育獎勵金由今年4月4日起提高補助，不回溯至今年1月1日。

秦慧珠認為，這項政策應回溯自1月1日起，以彰顯提升育兒政策的美意，並能快速增補北市流失的人口，達到250萬的規模。她認為，台北市經議會通過112年生育獎勵金預算為4.1億，如果自4月4日起要提高為兩倍，以新生兒約2萬3200人計算，共需8.38億，必須編列4.28億的追加預算；若回溯到今年1月1日起即提升為兩倍補助，以新生兒可能達到2萬3500人計算，預算約9.4億，必須編列5.3億的追加預算。

秦慧珠說，照顧下一代年輕父母親，是全體市民的責任，相信不分年齡和世代的市民，都不會反對給下一代更好的福利，因此向蔣市府提出應回溯至今年1月1日起出生的寶寶，並在4月12日議會開議後，正式以國民黨團提案的方式，敦請市府修改辦法，回溯至年1月1日發放。而依現行標準已發放之案件，則在4月4日以後再行追加差額部分。

蔣萬安是三寶爸，「三寶」是在今年1月出生，回溯至1月1日，蔣萬安也可領到。北市副祕書長王秋冬表示，議員為市民爭取福利是理所當然，對於議員的提議，市政府表示尊重，至於是否能夠回溯，因為涉及增加預算，市府會進行評估，有結果後也會對外界說明。