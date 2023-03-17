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大漢溪野放水牛引恐慌 新北擬裝定位器捕捉

中央社／ 新北17日電

新北市大漢溪畔長期野放的水牛，引起民眾擔心安全。市府今天表示，日前現場會勘沒看到牛；將研議以麻醉槍先捕捉1隻裝定位器後放回牛群，以掌握動向，捕捉後收容。

大漢溪畔野放的2頭水牛受驚嚇，2月21日衝撞附近露營區鐵門，引起外界議論；有民眾認為應該捕捉水牛以免危及附近運動休閒者安全，但也有民意代表與民眾認為，平時牛隻並無攻擊民眾的行為，不需去打擾牛群生活。

新北市政府研擬圍捕水牛並媒合牧場收容，高灘地工程管理處長張修銘今天接受中央社記者訪問表示，3月10日已經會同動物保護處、捕捉水牛的專業人士何先生，一起前往現場會勘瞭解牛隻動向。

張修銘說，水牛群數量約20隻至30隻，平時會在河邊草叢休息，夜間會跑到露營區或自行車道休息、覓食。為掌握牛群動線，雖加裝監視器，但當天現場勘察完畢，並未發現牛隻。

張修銘說，水牛是民眾在大漢溪畔放養，飼主因違反水利法且未繳罰款與無法管理，具結放棄牛隻。應是原有牛隻代代相傳增加數量，但牛群分散數群在大漢溪兩側、出入路線與作息不定，抓牛達人建議設法在牛群裝定位器以掌握行蹤。

他說，專業達人研擬採取圍捕策略認為，以吹箭恐無效有效捕捉水牛，恐要借麻醉槍先捕捉1隻，裝完定位器後放回牛群，往後依據路徑設圍欄。因涉及專業，高灘處將與動保處討論尋求相關支援。

張修銘表示，新北市金山地區的一處牧場，可以收容捕捉的水牛，但收容數量有限，高灘處將再商請動保處媒合適當的牧場收容；若真無處收容，將比照流浪犬方式捕捉水牛後結紮。

水牛 露營區

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