永和大陳社區單元1、4今招商 估未來銷售金額達600億

位於新北永和區的大陳地區都更案，單元1、4今天舉行招商說明會，兩案基地總面積逾8400坪、總銷金額合計超過600億，是今年以來最大規模都更招商案，說明會現場吸引約40家開發業者參加。新北住都中心表示，若招商順利，經公開評選後，今年9月將和興建廠商簽約。

大陳地區單元1與萬坪仁愛公園相鄰，單元4法定空地集中留設中央公園，2案皆有水岸住宅景觀優勢，區域發展潛力看好，預估單元1未來總銷金額達326億、單元4達300億。

新北住都中心表示，這次招商的單元1基地面積約4611坪、單元4面積約3817坪，土地使用分區皆為住宅區，採權利變換方式進行都更開發。

新北住都中心董事長陳純敬說，中心成立第1年即整合大陳更新單元3近300位地主意見，同年底經公開評選徵得興建廠商，在住戶高度支持下，以1個月時間完成近100%選屋，力拼今年底動工。

中心複製單元3成功經驗，由駐點辦公室緊鑼密鼓整合相鄰的單元4及單元1共657戶地主，參與更新意願超過9成；為加快重建腳步及保障地主權益，中心也已完成現況2萬4000坪建物測量，並提供測量成果數據供住戶確認，使未來興建廠商的風險降低。