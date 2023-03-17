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綠營也爭取老人健保全額補助 里長：六都只有台南沒有很漏氣

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市議員舉行爭取老人健保補助記者會，希望市府傾聽基層心聲。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市議員舉行爭取老人健保補助記者會，希望市府傾聽基層心聲。記者吳淑玲／攝影

台南議員蔡筱薇、李宗翰和周嘉韋下午舉行爭取老人全額健保補助記者會，出席里長一致表示，六都只有台南老人健保沒有全額補助「很漏氣」，要求65歲以上老人全額補助，不要分年齡級距補助，議員也認為台南市老人福利在六都敬陪末座，要求市府精減局處等節流，設法全額補助老人健保，享有和其他都一樣的福利。

東區老人會長周玉豊說，曾向市長黃偉哲反映但說會債留子孫，希望議員代為反映老人健保全額補助不然至少要補助一半，台南市輸人嗎？里長們說，老人家都在反映，為什麼只有台南老人健保沒有全額補助？1個月雖才826元，雖然不多但可以給老人公平和尊嚴，希望市長黃偉哲展現魄力

周嘉韋表示，台南城市光榮感第一，但老人福利敬陪末座，目前桃園市、高雄市、台中市、台北市設籍滿1年的65歲以上長者享有全額補助，只有台南市和新北市的65歲以上長者補助中低收入戶，和非六都其他縣市相比，台南也差人一等。

議員李宗翰指出，中央財劃法對台南市非常不公平，統籌分配對人口比重高，所以台北面積小人口多的直轄市有利，台南轄員大但人口少就很不利，需要投入相當多的建設，從前任市長賴清德到黃偉哲任內厲行開源節流，已減債逾200億元，是台南市升格後的債務新低點，建議市府應盡速評估全額補助長者健保費的可行性。

蔡筱薇等說，避免社會福利無限擴張可能債留子孫，市府應從精實局處業務及合併局處，像觀旅局和新聞處佔市預算是 8億和2億，比照台北市成立觀傳局就可省下不少經費，還可以給青年科未來成為青年鳥句或科技局等機會。依目前台南市65歲以上老人33萬5782人，健保全額補助經費需28億元。

市府為回應市民心聲及需要，在評估財政狀況及兼顧老人福利下，今年加碼發放健保福利金，綜合所得稅稅率5%以下(含查無申報資料者)之長者，55至64歲原住民長者及65至79歲長者每人3000元，80至89歲長者每人4500元，90至99歲長者每人1萬2000元，100歲以上長者每人2萬元。經費約14億1250萬6000元，預估約31萬6492名長者受惠。出席的社會局主祕黎燕玉表示將把議員和里長意見帶回參考。

民進黨台南市議員舉行爭取老人健保補助記者會，希望市府傾聽基層心聲。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市議員舉行爭取老人健保補助記者會，希望市府傾聽基層心聲。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市議員舉行爭取老人健保補助記者會，希望市府傾聽基層心聲。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市議員舉行爭取老人健保補助記者會，希望市府傾聽基層心聲。記者吳淑玲／攝影

台南 健保 議員

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