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橫跨半個地球 波蘭經典繪本插畫展驚喜現身中市圖

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中市圖與波蘭密茨凱維奇學院合作舉辦「波蘭的插畫船長」繪本特展。圖／台中市文化局提供
中市圖與波蘭密茨凱維奇學院合作舉辦「波蘭的插畫船長」繪本特展。圖／台中市文化局提供

波蘭兒童插畫風靡全球，在波蘭台北辦事處牽線下，搭乘近13小時飛機、橫跨半個地球的波蘭插畫展，首次到台中市展出。台中市文化局表示，台中市立圖書館與波蘭密茨凱維奇學院合作舉辦「波蘭的插畫船長」繪本特展，即日起至3月底在興安圖書館展出，歡迎民眾來欣賞波蘭經典童書繪本與畫作。

台中市文化局表示，此次特展為波蘭密茨凱維奇學院與策展人雅各．費德里奇（PhD. Jacek Friedrich）共同策劃，並由波蘭密茨凱維奇學院、波蘭文化與自然遺產部共同資助，展覽內容以Anita Wincencjusz-Patyna(安妮塔·溫琴秋-帕蒂娜)著作「插畫精選：百年波蘭童書繪本」專書為發想，展出波蘭12位插畫家原文繪本，其中6位1960至1970年代波蘭插畫鼎盛時期最具代表性的插畫家、6位當代新銳繪本插畫家，象徵波蘭繪本的領航與傳承。

文化局提到，波蘭密茨凱維奇學院是成立於2000年的國家文化機構，致力在全球推廣波蘭文化，過去20年，已在六大洲70多個國家完成多個項目，這次藉由文化交流，將波蘭經典與熱門繪本帶進圖書館，透過大量插圖與簡短文字敘述，表達世界多元樣貌，讓孩子們閱讀眼界更加遼闊，想像力更豐富。

中市圖指出，開展以來，常有家長專程帶小朋友到興安圖書館看展；興安圖書館3月18日、25日也安排波蘭繪本說故事活動。經常帶小朋友到館借書的李小姐說，很高興看到圖書館展出國際級大師的插畫作品，小朋友都很開心能看到「蜜蜂」繪本的原畫作品。

橫跨半個地球的波蘭經典繪本插畫，驚喜現身台中市興安圖書館。圖／台中市文化局提供
橫跨半個地球的波蘭經典繪本插畫，驚喜現身台中市興安圖書館。圖／台中市文化局提供
橫跨半個地球的波蘭經典繪本插畫，驚喜現身台中市興安圖書館。圖／台中市文化局提供
橫跨半個地球的波蘭經典繪本插畫，驚喜現身台中市興安圖書館。圖／台中市文化局提供

波蘭 圖書館 台中市

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