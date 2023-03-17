新北金山五湖里佈設簡易自來水管線 解決長期用水不易問題
新北市金山區背山面海，擁有獨特的溫泉資源，但也因三面環山、地勢高，部分地區仍屬無自來水地區，居民引山澗野溪的水作為民生用水，極為不便。新北市水利局表示，已連續2年補助金山區公所計284萬元，為五湖里南勢湖地區施作簡易自來水系統改善工程，解決當地33戶、100多位居民用水問題。
金山區五湖里南勢湖地區因地勢較高，居民戶數少而分散，且大多為行動不便的年長者，民生用水刻不容緩。水利局長宋德仁表示，去年補助金山區公所184萬元，完成1口深150公尺水井，並安裝1座3匹馬力深水馬逹。
宋德仁表示，今年再補助100萬元，設置2英吋HDPE配水管線2371公尺，預計3月底開工，工期約1個月，將可改善以往長時間降雨不足，而造成山泉水短缺的狀況，輔以抽取乾淨地下水源的方式，提供當地居民更穩定的用水。
五湖里長李進發里長說，以前里民只能撿回大顆石頭堆起來，用堆砌起來的地方來引地面水儲水，相當不方便，且每當夏季枯水期時，長時間降雨不足導致山泉水乾涸，也比有自來水使用的地區，更早面臨缺水問題，現在有市府幫忙鑿井配管，提供穩定水源，大家就不用為了尋找水源而心煩。
水利局表示，今年包含金山、三峽、雙溪、貢寮、平溪、坪林等高地區，共有18案簡易自來水工程持續進行，新北市幅員廣大且城鄉地理環境迥異，對於目前因地理環境因素仍無法使用自來水的居民，新北市政府每年均編列約5000萬的經費，致力於自來水的普及率提升與簡易自來水系統的佈建，希望能使不同環境下生活的市民都能在生活用水方面得到相應的照顧。
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