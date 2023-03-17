新北金山五湖里佈設簡易自來水管線 解決長期用水不易問題

新北市金山區背山面海，擁有獨特的溫泉資源，但也因三面環山、地勢高，部分地區仍屬無自來水地區，居民引山澗野溪的水作為民生用水，極為不便。新北市水利局表示，已連續2年補助金山區公所計284萬元，為五湖里南勢湖地區施作簡易自來水系統改善工程，解決當地33戶、100多位居民用水問題。

金山區五湖里南勢湖地區因地勢較高，居民戶數少而分散，且大多為行動不便的年長者，民生用水刻不容緩。水利局長宋德仁表示，去年補助金山區公所184萬元，完成1口深150公尺水井，並安裝1座3匹馬力深水馬逹。

宋德仁表示，今年再補助100萬元，設置2英吋HDPE配水管線2371公尺，預計3月底開工，工期約1個月，將可改善以往長時間降雨不足，而造成山泉水短缺的狀況，輔以抽取乾淨地下水源的方式，提供當地居民更穩定的用水。

五湖里長李進發里長說，以前里民只能撿回大顆石頭堆起來，用堆砌起來的地方來引地面水儲水，相當不方便，且每當夏季枯水期時，長時間降雨不足導致山泉水乾涸，也比有自來水使用的地區，更早面臨缺水問題，現在有市府幫忙鑿井配管，提供穩定水源，大家就不用為了尋找水源而心煩。