新北徵選資收短影音 祭出近10萬元獎勵

新北市每年有近90萬噸廢棄物需要處理，環保局今年「5R覺醒2.0 It’s Shorts Time」大專院校資收創意短影音競賽徵選今開始，於官方網站公布報名簡章，祭出近10萬元的總獎勵，邀請學生發揮創意製作「垃圾減量的5R原則」的短影音，並公開上傳至個人Youtube，最高獎金可獲3萬元，總獎金則近10萬元。

環保局表示，為宣導民眾正確的資源回收及源頭減量概念，新北市繼2021年首次舉辦「5R覺醒」創意競賽活動，邀請轄內大專生以「垃圾減量的5R原則」出發，係Reduce減量、Reuse重複使用、Repair維修、Refuse拒絕及Recycle回收概念，解決生活中遇到環保難題，今年辦理「5R覺醒2.0 It’s Shorts Time」競賽，邀請全國大專生結合時下流行的短影音製作，拍出環保創意。

環保局說明，「5R覺醒2.0 It’s Shorts Time」競賽邀請全台大專院校學生(含碩、博士、進修部、在職專班等)組隊或以個人參賽，5R概念環保點子都可以成為創作題材。參賽者只要將點子製作成短影音、公開上傳至個人Youtube平台並完成簡章中規定相關程序，即可參加比賽。期透過網路擴散及參賽者自身影響力，帶動同儕甚至社會對資源循環的重視。

競賽將由專業評委依照主題切合度、內容完整性、宣傳效果、創新程度及技術表現等面向進行評選，最終得到「金冠冕獎」者可獲獎金3萬元，另設有4大特殊創意獎項包括寶島達人獎、珍珠點子獎、藍海綠金獎及異想天開獎，獲獎者分別有1萬元獎金，人氣獎得主也可以獲得5千元獎金；除得獎者外，前50組報名參賽者，亦可獲得早鳥參加獎400元超商禮券。徵件時間自即日起至4月30日。