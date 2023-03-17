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全台缺蛋 鶯歌美食廣場消費就送蛋

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市市場處輔導鶯歌美食廣場辦理消費送蛋活動，部分店家提供雞蛋入菜服務，供消費者依需求選擇。圖／新北市市場處提供
新北市市場處輔導鶯歌美食廣場辦理消費送蛋活動，部分店家提供雞蛋入菜服務，供消費者依需求選擇。圖／新北市市場處提供

全台現處缺蛋情形，新北市鶯歌美食廣場則準備千餘顆雞蛋，民眾即日起只要不限金額在14攤配合攤位消費即可獲贈一顆，每攤每日限量20顆，送完為止。

市場處長李長奎表示，鶯歌美食廣場以成為新北美食第一站為定位打造，引進甜點輕食、手沖咖啡、傳統小吃及異國料理，並以挑高的天花板、明亮寬敞的空間營造舒適的用餐氛圍，更結合鶯歌在地意象打造共食區及形象牆，規劃親子用餐區並導入空調、油煙及汙水處理設備。樓下就是鶯歌市場，歡迎大家採買完到鶯歌美食廣場享受美食。

市場處表示，即日起至22日(3月20日公休)於鶯歌美食廣場辦理不限金額消費送蛋活動，每攤每日限量20顆，將送出千餘顆雞蛋。部分店家可依消費者需求提供將贈送雞蛋直接入菜的服務。此外，鶯歌美食廣場也將於清明兒童節連假期間推出Google評論及加入Line@會員送精美禮品活動，各商家同步規劃消費滿額送及期間限定折扣。

鶯歌美食廣場：https://www.facebook.com/YinggeFoodSquare

3月17日至3月22日(除3月20日公休外)於鶯歌美食廣場攤位不限金額消費就送雞蛋1顆，每攤每日限量20顆，送完為止。圖／新北市市場處提供
3月17日至3月22日(除3月20日公休外)於鶯歌美食廣場攤位不限金額消費就送雞蛋1顆，每攤每日限量20顆，送完為止。圖／新北市市場處提供

雞蛋

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