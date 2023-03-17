高接梨穗低溫救助 新北9.8公頃可申請補助
今年2月因連續寒流低溫影響，導致梨樹陸續出現授粉不良、著果率低情形。新北市農業局3月9日邀集桃園區農業改良場、行政院農業委員會農糧署北區分署及區公所至淡水區勘查。經農委會於3月15日公告淡水區為辦理高接梨穗農業天然災害現金救助地區，救助額度為每公頃6萬2000元，符合資格農友即日起至3月25日前可到淡水區公所申請。
新北市梨種植面積為9.8公頃、年產量約為7萬公斤，主要產於三芝、淡水、八里等北海岸地區，淡水區占全市產量6成。2月連續寒流低溫，造成農作物危害速度較慢，且影響時間較長，不會馬上顯現，近期為開花結果期，發現淡水區梨樹陸續出現授粉不良、著果率低情形，即邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署及區公所於3月9日勘查高接梨穗農損情形。
當日由淡水區公所帶領勘查生長不良田區，部分梨樹枝頭上卻只看到零星梨花，判斷連續低溫影響接穗，造成無法開花，著果率低，已達中央救助標準，市府向中央爭取農業天然災害救助。經農委會3月15日公告核定新北市淡水區為辦理高接梨穗農業天然災害現金救助地區，即日起至3月25日淡水區公所受理農民申報，確保農民權益。
新北市農業局長李玟表示，提醒單筆耕作面積達0.01公頃以上且受低溫影響損害達2成的農友，即日起至3月25日，攜帶證件、存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，到淡水區公所填寫申請表。
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