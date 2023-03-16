重障個人助理若服務無上限 新北：執行有困難

新北市府社會局今晚表示，目前身心障礙、居家服務、日間照顧等，都有訂定服務時數上限，以免造成預算嚴重負擔，否則將排擠其他不同障別之需求，已向中央反映現況執行的困難。

重度障礙者玉姐（化名）民國109年向新北巿府社會局，申請每月744小時（即每天24小時）的個人助理服務，不服僅獲核定每月60小時而興訟。

台北高等行政法院今天撤銷社會局的原處分，法院認為，社會局以預算規模核定時數，有裁量怠惰違法，判玉姐勝訴。可上訴。

北高行指出，依憲法增修條文、身心障礙者權益保障法、聯合國身心障礙者權利公約等規定意旨，身心障礙者個人照顧服務辦法中「依其需求提供24小時服務」，應以身心障礙者的具體需要為依據，而非規定以每月提供若干小時服務為上限。

社會局身心障礙福利科科長楊貴閔晚間接受中央社記者電訪表示，目前全國各縣市，包括個人助理、居家服務、日間照顧與機構照顧等，都有服務時數上限。

她說，今天判決出爐後，已立即與中央衛生福利部、各縣市政府社會局聯繫，大家都遇到同樣的瓶頸，也都認為，若不訂定時數上限，會有執行上的困難，「中央也很焦慮不知往後要如何運作」。

楊貴閔解釋，若服務無時數上限將難以估算預算、人力，以及不同障別的服務，且將造成財政排擠效應。她舉例，若以每月744小時計算，一個人每個月需要支付新台幣15萬6000元，每一重度障礙者的個人助理服務，一年將花費187萬餘元。

社會局表示，深知以往每月60小時的補助，對身心障礙者仍不足，去年10月調整到最高每月100小時。這名案主（玉姐）從今年2月起，已核定為100小時，另外，案主所核定的居家服務員已提供最高失能等級的補助，每月還有新台幣3萬6000餘元補助。

社會局表示，現況雖有服務時數上限，需求的個案除個人助理，還可搭配長照居家服務員交互使用，達到自立生活目標。

社會局長張錦麗說，新北自立生活補助最高100小時，目前是全國最高者，部分縣市仍維持每月最高60小時；若中央有全國一致性的規範，並願意補助所需要的經費和人力，新北會全力配合，讓特殊身心障礙者擁有更自立的生活。

至於本案是否會上訴，社會局表示，目前尚未收到判決書，會等收到判決書後，依據判決內容研議，重點是提供案主妥適的個人助理服務。