生日替失智獨老清「黃金」 他被戲稱「最有味道的男人」

居住於新北市石門豬槽潭的一名獨居長輩，因失智導致隨地便溺，新生活促進會工作人員在送餐關懷時，發現蹲地式廁所不通，「黃金」滿溢甚至乾癟，社服組主任呂冠德利用牛奶瓶剪去半片，慢慢刮除，並接水沖洗；一個上午清潔下來，身上吸附味道久久不去，被同仁戲稱為「最有味道」的男人。

新北市社會局表示，這位長輩因離婚獨居，曾中風過，致有時神智不清，領有第一類身心障礙證明。他的妹妹在石門賣石花凍，曾接濟一段時日，但因自己也有家累，遂央請在地社福團體新生活促進會協助，協會開案服務後，與石門區公所一起進場協助送餐，並致贈一些實物銀行的生活物資。

由於長輩失智，廁所不通，工作人員回報後，呂冠德不忍心，和另一名社工劉文娟一起前往協助清理，希望讓這位長輩居家整潔，起碼有個生活品質。

新生活促進會創辦人羅素如表示，昨天正巧是呂冠德的生日，同仁本來訂了個蛋糕，要為他慶生，沒想到他回協會後全身臭烘烘，才知道他去幫忙案家清理「黃金」，既嘻笑他、也敬佩他，呂冠德則過了一個難忘的生日。