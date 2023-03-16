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北市花季鬧「搶花」爭議 觀傳局澄清：已與公園處協調

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市近期陸續推出一系列花季活動。圖／公園處提供
台北市近期陸續推出一系列花季活動。圖／公園處提供

北市近期陸續推出一系列花季活動，不過卻傳出「台北花季」、「台北花節」活動鬧雙胞，北市府兄弟鬩牆。使公務員私下抱怨觀傳局搶功、「搶花」。對此，觀傳局表示，日前觀傳局已與工務局公園處進行協調，以共同行銷花季亮點及觀光為目標。

依照過往往例，台北市的花季活動多數由工務局公園處主辦「台北花季」等系列活動，然而今年觀傳局將原先業務「杜鵑花季」改名為「台北花節」還將公園處活動涵蓋其中，使公務員私下抱怨觀傳局搶功，逼迫觀傳局公務員「盜採」公園處的花，「越來越誇張，可說是忍無可忍！」，議員直言此舉是疊床架屋，更批評北市府兄弟鬩牆。

觀傳局表示，已與工務局公園處進行協調，以共同行銷花季亮點及觀光為目標，工務局品牌為主軸、觀傳局從旁協助行銷推廣；台北市這幾年在本府工務局及公園處的努力下，北市境內遍佈許多花卉，成為美麗花城，搭配便捷的交通，讓花城成為台北的「新代名詞」，接下來觀傳局在推行相關活動及行銷作為上，也會虛心聽取眾人意見、滾動調整，團隊協力將台北的美、台北的好展現在大家眼前。

杜鵑花 北市 觀傳局

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