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汐止機車騎上人行道危險 將墊高保行人安全

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區禮門街口的人行道和道路沒有高低差，不少機車騎上人行道，實在危險，新北市議員張錦豪要求墊高改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區禮門街口的人行道和道路沒有高低差，不少機車騎上人行道，實在危險，新北市議員張錦豪要求墊高改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區汐萬路一段靠近禮門街口的人行道，行人不少，也是鄰近的汐止國小學童上放學的通學路，只是人行道和道路沒有高低差，在上、下班尖峰時間，就有不少機車為了閃車也為了貪快，就會騎上人行道，實在危險，所以，今(16)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員會勘，要求墊高改善。

智慧里長黃智明說，汐萬路一段37號這一帶，很多學生上下課會經過、還有買菜的民眾，一直以來這裡的車潮非常多，每次上下課，人行道上老是有一些違停或是摩托車直接騎上人行道，非常嚴重，肇事機率也蠻高的，感謝張錦豪議員協助改善，如果協調好能墊高就墊高，防止機車再騎上人行道，另外，最主要還是在汐萬路、禮門街口的號誌桿要移走，如果這兩項同時去做，這裡的交通事故還有行人安全都能改善。

新北市議員張錦豪表示，因為很多車子要左轉，在排隊左轉禮門街的過程中，再加上很多車子也要直行，這時候機車就會騎上人行道，導致行人、學童相當危險，今天找市府養工處、交通局來看，希望能將人行道墊高有明顯的區分，讓機車不要再騎上人行道，這部分還要跟旁的住戶做溝通，因為，人行道墊高會和騎樓有一個高低差，預計在今年底前完工，讓人行道跟道路有明顯的區分。

張錦豪指出，另外，路口的號誌桿也會請相關單位進行適當的遷移，因為，上下班尖峰時間，左轉禮門街上高速公路車子一停，再加上號誌杆影響，造成車子就堵在這裡，希望號誌桿能遷到比較空矌的地方，讓車流更順暢。

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