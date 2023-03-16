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淡水北新路清明掃墓交通疏導 後天開始分流管制

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市淡水區北新路將從後天開始啟動假日交通管制。圖／警方提供
新北市淡水區北新路將從後天開始啟動假日交通管制。圖／警方提供

新北市淡水區北新路每年自3月下旬，都會湧現賞櫻與掃墓車潮，警方將從後天開始啟動假日交通管制，3月18、19、25、26日及4月1至5日的清晨7時到下午4時，視交通流量管制車輛進入北新路，採彈性分流改從替代路線上山。

相關管制措施如下：

一、當北新路車流量大，即禁止由淡金路口進入，引導車輛分流改從奎柔山路（北8線）、大湖路（北7線）上山。（山上居民憑證明文件不管制）

二、北海福座墓園區停車場滿載時，將於入口管制車輛進入，由現場人員引導自北新、大湖路口右轉至大湖路單側沿線臨時停車，並由園區內派遣接駁公車沿路接送。

三、為紓解北新路下山車流，建議多多利用北8線、北7線、或走北3線從北市北投區下山。若北新路下山車流量太大，淡金路口將禁止直行與左轉，一律右轉至新市一路口迴轉。

淡水警分局呼籲民眾，多利用各墓園接駁專車及公共運輸系統前往，出發前先查詢相關路線，自行開車請配合員警及交管人員指揮，才能避免遇上交通壅塞。

清明連假期間，淡水、三芝地區交通狀況，可收聽警察廣播電台或致電淡水警分局勤務指揮中心（02）2622-4330或興華派出所（02）2637-1851查詢相關交管訊息及路況資訊。

一旦北新路車流量大，警方將禁止車輛由淡金路口進入，將引導改從奎柔山路（北8線）、大湖路（北7線）上山，路口都有指引。圖／警方提供
一旦北新路車流量大，警方將禁止車輛由淡金路口進入，將引導改從奎柔山路（北8線）、大湖路（北7線）上山，路口都有指引。圖／警方提供
一旦北新路車流量大，警方將禁止車輛由淡金路口進入，將引導改從奎柔山路（北8線）、大湖路（北7線）上山，路口都有指引。圖／警方提供
一旦北新路車流量大，警方將禁止車輛由淡金路口進入，將引導改從奎柔山路（北8線）、大湖路（北7線）上山，路口都有指引。圖／警方提供
因應掃墓車潮，新北市淡水區北新路將從後天開始啟動假日交通管制。圖／警方提供
因應掃墓車潮，新北市淡水區北新路將從後天開始啟動假日交通管制。圖／警方提供

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