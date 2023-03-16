瑞芳平交道近百棵吉野櫻盛開 攝影迷搶拍風采

瑞芳區柑坪里平交道旁一整排近百棵的吉野櫻花樹，今年花況不錯已經全數盛開，吸引不少路過民眾拍照，因為緊鄰平交道，更有攝影愛好者特地來拍攝火車行駛而過與櫻花的美景，不過里長呼籲開心賞花之餘還是得注意自身安全。

柑坪里平交道旁由里辦公處種植照顧的一排吉野櫻，每年在三月中旬開始綻放，民眾等公車，同時也能見到火車經過時刮起一陣落英繽紛的美景，因位處瑞芳市區往九份、侯硐的要道旁，最近不少民眾開車往來前去踏青，請觀賞吉野櫻的民眾注意交通，確保自身安全。

攝影愛好者在鐵軌旁架好腳架，等到火車疾駛而過時，就拍下櫻花與火車的美景，這種季節限定的美景，可遇不可求，也因此這處櫻花據點在攝影愛好者之間爆紅，近日都有不少攝影迷駐足在此取景。

柑坪里里長許銘仁說，這些吉野櫻從花苗到現在成長，大約歷經八年的時間，終於看到成果，當初只是為了改善髒亂點，一口氣買了近百棵的樹苗，一棵棵慢慢種，這幾年因為氣候異常，也有一些花苗死亡，陸續也補種了好幾棵，今年老天爺給力，讓吉野櫻盛開好美。