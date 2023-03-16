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北市花季活動尷尬鬧雙包 挨批疊床架屋、兄弟鬩牆

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
公園處「花in台北」活動與觀傳局舉辦「台北花節」廣告，在市府捷運站連通道兩側尷尬打對台。記者潘才鉉／攝影
公園處「花in台北」活動與觀傳局舉辦「台北花節」廣告，在市府捷運站連通道兩側尷尬打對台。記者潘才鉉／攝影

台北市近期陸續推出一系列花季活動，依照過往傳統，多數由工務局公園處主辦「台北花季」等系列活動，然而今年觀傳局將原先業務「杜鵑花季」改名為「台北花節」還將公園處活動涵蓋其中，使公務員私下抱怨觀傳局搶功「盜採花」，議員直言此舉是疊床架屋，更批評北市府兄弟鬩牆。

台北市秘書長李泰興表示，觀傳局本來的構思是希望透過花節整合行銷，帶動台北市整體產業發展，吸引外縣市甚至國際旅客到台北觀光，原則上跟公園處的活動及工作內容不重複也不衝突，但目前看起來的確有重疊的地方，已經請觀傳局未來要調整、注意。

依照過往傳統，台北市工務局公園處會依照時序性整合年度12擋花季、花展，包括士林官邸菊花展、北投社三層崎花海、樂活夜櫻季等，並打造「花in台北」品牌與官方網站，今年則以「台北花季花in台北」為名舉辦活動與宣傳。

花季當中僅「台北杜鵑花季」自2017年起由觀傳局主辦，每年在大安森林公園擺設裝置藝術，讓民眾觀賞台北市市花「杜鵑花」，但今年觀傳局卻將「台北杜鵑花季」改成「台北花節」，更另做網站並下廣告宣傳，與公園處主辦「台北花季」僅一字之差。

引發辦理「台北杜鵑花季」的在地里長不滿，大安區大學里長吳沛璇指出，「台北杜鵑花季」與台大杜鵑花節行之有年，過往都會結合在地社區、商圈，辦得既熱鬧又好玩，但今年觀傳局換了一個新局長後，卻很唐突地在沒有與周邊里長協調的狀況下直接取消合作，令人難以接受。

更有公務員抱怨，不僅負責種花、進行活動的公園處卻成了「合作單位」，且觀傳局發布的新聞稿，也未提及公園處，質疑是觀傳局想搶功勞，逼迫觀傳局公務員「盜採」公園處的花，「越來越誇張，可說是忍無可忍！」

民進黨台北市議員許家蓓質疑，台北杜鵑花季及台北花季經過多年努力已具一定知名度，蔣萬安豈能放任觀傳局及公園處兄弟鬩牆、各自為政？

國民黨台北市議員王欣儀表示，可能是因為新上任的觀傳局長陳淑慧想要有些作為，但可以看出市府在任務分工上仍需要磨合，因為平行溝通不足而造成疊床架屋的情況，應該由府級長官介入協調、統籌分工，避免資源浪費。

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